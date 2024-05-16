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Haberler Galeri Türkiye Hollanda voleybol maçı canlı izle || Türkiye Hollanda voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Sultanları 2.maçı!
Giriş Tarihi: 16.05.2024 07:21 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 07:21

Türkiye Hollanda voleybol maçı canlı izle || Türkiye Hollanda voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Sultanları 2.maçı!

Filenin Sultanları Milletler Ligi 2.maçına çıkıyor. İlk karşılaşmasını Japonya karşısında yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı aldıkları mağlubiyeti Hollanda maçıyla telafi etmek istiyor. Filenin Sultanları bu yenilgi ile 22 maç sonrasında ilk defa mağlup oldu. Galibiyetleri serisine yeniden başlamak için hazırlıklarını tamamlayan Filenin Sultanları bugün parkeye kıyasıya mücadele için çıkacak. Peki, Türkiye Hollanda voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, Türkiye Hollanda voleybol maçı canlı izle!

Türkiye Hollanda voleybol maçı canlı izle || Türkiye Hollanda voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Sultanları 2.maçı!

Türkiye Hollanda voleybol maçı için geri sayım başladı. Finale gitmek için büyük bir mücadele veren A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 22 maçlık yenilmezlik serisi dün sona erdi. Bu durumda bugün gerçekleşecek olan karşılaşmaya odaklanan Filenin Sultaları galibiyet için yarışacak. Peki, Türkiye Hollanda voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, Türkiye Hollanda voleybol maçı canlı izle ekranı!

Türkiye Hollanda voleybol maçı canlı izle || Türkiye Hollanda voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Sultanları 2.maçı!

TÜRKİYE HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi Antalya'da işlemeye devam ediyor. Milletler Ligi Filenin Sultanları 2. karşılaşması Türkiye Hollanda maçı 16 Mayıs günü saat 20.00'de Antalya'da oynanacak.

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Türkiye Hollanda voleybol maçı canlı izle || Türkiye Hollanda voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Sultanları 2.maçı!

Filenin Sultanları, üç turdan oluşan Voleybol Milletler Ligi için her hafta 4 karşılaşma oynayacak. VNL Voleybol Milletler Ligi 14-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Antalya'da, 28 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında Amerika'da, 1-16 Haziran 2024 tarihleri arasında Çin'de oynanacak.

Türkiye Hollanda voleybol maçı canlı izle || Türkiye Hollanda voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Sultanları 2.maçı!

TÜRKİYE HOLLANDAVOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

Milli takımın bu mücadelesi, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak karşılaşmayı izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz/

Türkiye Hollanda voleybol maçı canlı izle || Türkiye Hollanda voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Sultanları 2.maçı!

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

1.Hafta – Antalya/Türkiye

15 Mayıs 2024 20.00 / Japonya-Türkiye: 3-2

  • 16 Mayıs 2024 20.00 / Hollanda-Türkiye
  • 18 Mayıs 2024 20.00 / İtalya-Türkiye
  • 19 Mayıs 2024 20.00 / Fransa-Türkiye
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