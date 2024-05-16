Türkiye Hollanda voleybol maçı canlı izle || Türkiye Hollanda voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Filenin Sultanları 2.maçı!

Giriş Tarihi: 16.05.2024 07:21
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
07:21
Filenin Sultanları Milletler Ligi 2.maçına çıkıyor. İlk karşılaşmasını Japonya karşısında yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı aldıkları mağlubiyeti Hollanda maçıyla telafi etmek istiyor. Filenin Sultanları bu yenilgi ile 22 maç sonrasında ilk defa mağlup oldu. Galibiyetleri serisine yeniden başlamak için hazırlıklarını tamamlayan Filenin Sultanları bugün parkeye kıyasıya mücadele için çıkacak. Peki, Türkiye Hollanda voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, Türkiye Hollanda voleybol maçı canlı izle!