Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları çeyrek final maçına çıkıyor! Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Filenin Sultanları çeyrek final maçı canlı yayın izle kanalı, tarihi ve saati araştırılıyor. FIVB 2023 Milletler Ligi'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 12 maçta 9 galibiyet elde ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Millilerimiz çeyrek final maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları İtalya'yı geçtiği takdirde ABD - Japonya eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek. Heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen voleybol severler, ''Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Ay yıldızlılar, finale doğru emin adımlarla ilerliyor. Peki, Türkiye İtalya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, FIVB 2023 Milletler Ligi Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle kanalı!