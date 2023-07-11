Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları çeyrek final maçına çıkıyor! Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta soruları yanıt arıyor. FIVB 2023 Milletler Ligi'nde elde ettiği galibiyetlerle göğsümüzü kabartan A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final maçına hazırlanıyor. Ligde çıktığı 12 maçta 9 galibiyet alarak 29 puan toplayan Milliler, çeyrek finalde İtalya ile kozlarını paylaşacak. Madalya için favoriler arasında yer alan ay yıldızlılar İtalya'yı da devirip yarı finale çıkmak istiyor. Peki, Türkiye İtalya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, FIVB 2023 Milletler Ligi Filenin Sultanları çeyrek final maçı canlı yayın izle kanalı, tarihi ve saati…