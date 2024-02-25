Türkiye İzlanda basketbol maçı canlı izle HD! Avrupa Basketbol Şampiyonası Türkiye İzlanda maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Takım Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İtalya ile yaptığı karşılaşmadan 87-80 skorla mağlup olarak ayrıldı. İtalya'ya ek olarak Macaristan ve İzlanda ile B grubunda mücadele eden milliler, evinde galibiyeti elde etmek istiyor. Basketbolseverler; Türkiye İzlanda basketbol maçı canlı izle araştırmalarına başladı. Maçın canlı yayın kanalı ve saati gündemde. Peki, Türkiye İzlanda basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...