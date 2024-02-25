Türkiye İzlanda basketbol maçı canlı izle HD! Avrupa Basketbol Şampiyonası Türkiye İzlanda maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 25.02.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
10:10
Avrupa Basketbol Şampiyonası elemeleri B grubunda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız, İzlanda ile Sinan Erdem'de kozlarını paylaşıyor. Son maçtan beklediğini alamayan kırmızı beyazlılar, yeni karşılaşmaya odaklandı. Taraftarlar Türkiye İzlanda basketbol maçı canlı izle ekranı başında yerlerini alıyor. Peki; FIBA Türkiye İzlanda basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye basketbol maçı canlı yayın kanalı ve saati...