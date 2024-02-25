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Haberler Galeri Türkiye İzlanda basketbol maçı canlı izle HD! Avrupa Basketbol Şampiyonası Türkiye İzlanda maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 25.02.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 10:10

Türkiye İzlanda basketbol maçı canlı izle HD! Avrupa Basketbol Şampiyonası Türkiye İzlanda maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa Basketbol Şampiyonası elemeleri B grubunda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız, İzlanda ile Sinan Erdem'de kozlarını paylaşıyor. Son maçtan beklediğini alamayan kırmızı beyazlılar, yeni karşılaşmaya odaklandı. Taraftarlar Türkiye İzlanda basketbol maçı canlı izle ekranı başında yerlerini alıyor. Peki; FIBA Türkiye İzlanda basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye basketbol maçı canlı yayın kanalı ve saati...

Türkiye İzlanda basketbol maçı canlı izle HD! Avrupa Basketbol Şampiyonası Türkiye İzlanda maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Takım Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İtalya ile yaptığı karşılaşmadan 87-80 skorla mağlup olarak ayrıldı. İtalya'ya ek olarak Macaristan ve İzlanda ile B grubunda mücadele eden milliler, evinde galibiyeti elde etmek istiyor. Basketbolseverler; Türkiye İzlanda basketbol maçı canlı izle araştırmalarına başladı. Maçın canlı yayın kanalı ve saati gündemde. Peki, Türkiye İzlanda basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

Türkiye İzlanda basketbol maçı canlı izle HD! Avrupa Basketbol Şampiyonası Türkiye İzlanda maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE - İZLANDA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Avrupa Basketbol Şampiyonası elemeleri B grubunda mücadele eden Türkiye İzlanda ile kozlarını paylaşıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma 25 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

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Türkiye İzlanda basketbol maçı canlı izle HD! Avrupa Basketbol Şampiyonası Türkiye İzlanda maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Maçın canlı yayın kanalı TRT Spor Yıldız olacak.

Türkiye İzlanda basketbol maçı canlı izle HD! Avrupa Basketbol Şampiyonası Türkiye İzlanda maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE İZLANDA BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE

Türkiye'nin basket maçını aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz/

Türkiye İzlanda basketbol maçı canlı izle HD! Avrupa Basketbol Şampiyonası Türkiye İzlanda maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

12 DEV ADAM KÖTÜ BAŞLADI!

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda İtalya ile karşılaştı. Ergin Ataman yönetimindeki 12 Dev Adam, rakibine 87-80 mağlup oldu.

Zorlu karşılaşmada Ay-Yıldızlı ekibimiz ilk yarıyı da 50-39 geride kapattı. Milliler'de maçın en skorer ismi olan Tarık Biberoviç'in 27 sayısı yetmedi.

Gruptaki diğer karşılaşmada İzlanda, sahasında Macaristan'ı 70-65 mağlup etti.

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