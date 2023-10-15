TÜRKİYE LETONYA MAÇI hangi kanalda, şifresiz mi? EURO 2024 Elemeleri D Grubu Türkiye Letonya maçı ne zaman, milli maç saat kaçta?

Türkiye Letonya maçı için nefesler tutuldu! A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında Letonya ile karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak milli maç canlı izle ekranı üzerinden şifresiz olarak takip edilecek. Heyecanlı bekleyiş sürerken futbolseverler ''Türkiye Letonya maçı ne zaman, milli maç saat kaçta, hangi kanalda?'' sorularına yanıt arıyor. Vincenzo Montella yönetiminde çıktığı ilk mücadelede Hırvatistan'ı deviren Ay yıldızlı temsilcimiz, sahadan galibiyetle ayrılması durumunda EURO 2024'e katılmaya hak kazanacak. Peki, EURO 2024 Elemeleri Türkiye Letonya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, milli maç muhtemel 11'leri ve canlı yayın bilgisi...