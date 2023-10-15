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Giriş Tarihi: 15.10.2023 12:20 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 12:20

TÜRKİYE LETONYA MAÇI hangi kanalda, şifresiz mi? EURO 2024 Elemeleri D Grubu Türkiye Letonya maçı ne zaman, milli maç saat kaçta?

Türkiye Letonya maçı için nefesler tutuldu! A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında Letonya ile karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak milli maç canlı izle ekranı üzerinden şifresiz olarak takip edilecek. Heyecanlı bekleyiş sürerken futbolseverler ''Türkiye Letonya maçı ne zaman, milli maç saat kaçta, hangi kanalda?'' sorularına yanıt arıyor. Vincenzo Montella yönetiminde çıktığı ilk mücadelede Hırvatistan'ı deviren Ay yıldızlı temsilcimiz, sahadan galibiyetle ayrılması durumunda EURO 2024'e katılmaya hak kazanacak. Peki, EURO 2024 Elemeleri Türkiye Letonya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, milli maç muhtemel 11'leri ve canlı yayın bilgisi...

Türkiye Letonya maçı hangi kanalda? EURO 2024 Elemeleri Türkiye Letonya maçı ne zaman, milli maç saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Letonya maçı canlı izle ekranı başında heyecanlı bekleyiş sürüyor. A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu yedinci maçında evinde Letonya'yı konuk ediyor. Heyecana ortak olmak isteyen taraftarlar ''Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay Yıldızlılar, altıncı maçında grubun en iddialı takımı Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup etmeyi başarmıştı. Şimdi tüm gözler Letonya mücadelesinde. Maçın tarihi, saati, canlı izle kanalı futbolseverler tarafından araştıırlıyor. Peki, Türkiye Letonya maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, milli maç ilk 11 tahmini ve karşılaşmaya dair detaylı bilgiler…

Türkiye Letonya maçı hangi kanalda? EURO 2024 Elemeleri Türkiye Letonya maçı ne zaman, milli maç saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE LETONYA MAÇI TARİHİ, SAATİ, CANLI YAYIN KANALI

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nde mücade eden A Milli Futbol Takımı'nın grupta 2 maçı kaldı.

Ay Yıldızlılar, yedinci maçında Letonya ile karşılaşacak. İki takım tarihinde 10. kez rakip olacak. Vincenzo Montella yönetimindeki Milliler, Letonya'yı yenmesi halinde diğer maçların sonuçlarına bakılmaksızın EURO 2024 biletini alacak.

İşte, Türkiye Letonya maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11 bilgileri şöyle;

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Türkiye Letonya maçı hangi kanalda? EURO 2024 Elemeleri Türkiye Letonya maçı ne zaman, milli maç saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Türkiye Letonya maçı, 15 Ekim 2023 Pazar günü yani bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Milli maç, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Letonya maçı hangi kanalda? EURO 2024 Elemeleri Türkiye Letonya maçı ne zaman, milli maç saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Letonya mücadelesi, TRT 1 ve TRT Radyo 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı Arnavutluk Futbol Federasyonundan hakem Enea Jorgji yönetecek.

Türkiye Letonya maçı hangi kanalda? EURO 2024 Elemeleri Türkiye Letonya maçı ne zaman, milli maç saat kaçta, hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye : Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk, İsmail, Salih, Hakan, İrfan Can Kahveci, Kerem, Barış Alper

Letonya : Ozols, Savalnieks, Balodis, Tobers, Ciganiks, Savaljevs, Emsis, Jaunzems, Ikaunieks, Daskevics, Uldrikis

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