UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı ile Galatasaray’ın rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündemdeki yerini aldı. Şampiyonlar Ligi'nde A grubunu 3. sırada tamamlayan Sarı Kırmızılı temsilcimiz, yoluna Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek. Bu kapsamda Galatasaray'ın rakibi kim oldu merak ediliyor. İsviçre'nin Nyon kentindeki Genel Merkezde gerçekleşecek kura çekilişi için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle Exxen platformu üzerinden takip edilecek. İşte, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı, Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ve eşleşmeleri hakkında detaylar…