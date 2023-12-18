UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı ile Galatasaray’ın rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi kurası çekiliyor! Grup maçlarının tamamlanmasıyla birlikte yapılacak kura çekilişi ardından temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi belli olacak. Taraftarlar UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt aramaya başladı. Şubat ayında oynanacak iki ayaklı play-off eleme maçları için heyecan dorukta. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ve eşleşmeleri futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak merak ediliyor. İşte, Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı ve UEFA play-off turu eşleşmeleri…