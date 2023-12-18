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Haberler Galeri UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı ile Galatasaray'ın rakibi belli oluyor
Giriş Tarihi: 18.12.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 10:06

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı ile Galatasaray'ın rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi kurası çekiliyor! Grup maçlarının tamamlanmasıyla birlikte yapılacak kura çekilişi ardından temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi belli olacak. Taraftarlar UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt aramaya başladı. Şubat ayında oynanacak iki ayaklı play-off eleme maçları için heyecan dorukta. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ve eşleşmeleri futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda canlı yayınlanacak merak ediliyor. İşte, Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı ve UEFA play-off turu eşleşmeleri…

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı ile Galatasaray’ın rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündemdeki yerini aldı. Şampiyonlar Ligi'nde A grubunu 3. sırada tamamlayan Sarı Kırmızılı temsilcimiz, yoluna Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek. Bu kapsamda Galatasaray'ın rakibi kim oldu merak ediliyor. İsviçre'nin Nyon kentindeki Genel Merkezde gerçekleşecek kura çekilişi için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle Exxen platformu üzerinden takip edilecek. İşte, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı, Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ve eşleşmeleri hakkında detaylar…

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı ile Galatasaray’ın rakibi belli oluyor

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi, 18 Aralık 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalacak olan takımları belirleyecek bu aşamada eşleşmeler, saat 15.00'te başlayacak kura çekimi ile belli olacak.

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UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı ile Galatasaray’ın rakibi belli oluyor

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi, UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden ve Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarından üçüncü sırada çıkan takımlar ve Avrupa Ligi grubunu ikinci bitirerek turlayan takımlar farklı torbalarda yer alacak.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı ile Galatasaray’ın rakibi belli oluyor

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

https://www.exxen.com/tr

https://www.uefa.tv/

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle ekranı ile Galatasaray’ın rakibi belli oluyor

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİPLERİ

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Galatasaray, kurada seri başı olarak yer almayacak.

Sarı-kırmızılı takımın muhtemel rakipleri şöyle;

Freiburg (Almanya)

Marsilya (Fransa)

Toulouse (Fransa)

Rennes (Fransa)

Karabağ (Azerbaycan)

Roma (İtalya)

Sparta Prag (Çekya)

Sporting Lizbon (Portekiz)

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