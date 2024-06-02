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Giriş Tarihi: 02.06.2024 01:35 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 01:35

SON DAKİKA Şampiyon Ligi final maçı kim kazandı? Şampiyonlar Ligi Kupasını hangi takım aldı, Dortmund mu Real Madrid mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali heyecanı bu akşam yaşandı. İspanyol temsilcisi Real Madrid, Devler Ligi'nin final maçında Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadeleyi Slovenyalı hakem Slavko Vinčić yönetti. Borussia Dortmund'da Salih Özcan ve Real Madrid'de Arda Güler, karşılaşmada süre almadı. Dev finalin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. Maçın 74. ve 83. dakikalarında 2 gol atıldı. Bu sonuçla Avrupa'nın en büyük takımı belli oldu. Peki, UEFA Şampiyon Ligi final maçı kim kazandı? Şampiyonlar Ligi Kupasını hangi takım aldı, Borussia Dortmund mu Real Madrid mi? İşte cevabı…

SON DAKİKA Şampiyon Ligi final maçı kim kazandı? Şampiyonlar Ligi Kupasını hangi takım aldı, Dortmund mu Real Madrid mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 1 Haziran Cumartesi gecesi oynandı. Devler Ligi finalinde bir tarafta Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund, öteki yanda Arda Güler'in takımı Real Madrid karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçı bir takım 2-0'lık skorla kazandı. Bu sonuçla Avrupa futbolunun bir numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun en büyüğü belli oldu. Avrupa'nın en büyük takımını merak eden futbolseverler ''UEFA Şampiyon Ligi final maçı kim kazandı? Şampiyonlar Ligi Kupasını hangi takım aldı, Borussia Dortmund mu Real Madrid mi?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, merak edilenler…

SON DAKİKA Şampiyon Ligi final maçı kim kazandı? Şampiyonlar Ligi Kupasını hangi takım aldı, Dortmund mu Real Madrid mi?

UEFA ŞAMPİYON LİGİ FİNAL MAÇI KİM KAZANDI?

Borussia Dortmund'u yenen Real Madrid, Devler Ligi şampiyonu oldu!

Avrupa futbolunun bir numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun en büyüğü belli oldu.

Edin Terzic yönetimindeki Alman ekibi Borussia Dortmund ile Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı İspanyol takımı Real Madrid, dev finalde karşı karşıya geldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Wembley Stadyumu'nda oynanan kritik düelloda Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı.

Real Madrid, rakibini 2-0'lık skorla yenerek Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Eflatun beyazlılar, kupayı 15. kez müzesine götürdü. Milli futbolcu Arda Güler de Şampiyonlar Ligi kazanan ilk Türk futbolcu oldu.

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SON DAKİKA Şampiyon Ligi final maçı kim kazandı? Şampiyonlar Ligi Kupasını hangi takım aldı, Dortmund mu Real Madrid mi?

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmanın ilk yarısında Borussia Dortmund, rakip kalede daha fazla etkili olan taraf oldu. Alman ekibi, özellikle Karim Adeyemi ve Niclas Füllkrug ile girdiği pozisyonları değerlendiremedi.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0 ile gitti.

SON DAKİKA Şampiyon Ligi final maçı kim kazandı? Şampiyonlar Ligi Kupasını hangi takım aldı, Dortmund mu Real Madrid mi?

CARVAJAL TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

Real Madrid, ikinci yarıda oyunu denge getirmeyi başardı. Carlo Ancelotti'nin ekibi Jude Bellingham ve Toni Kroos gibi isimlerle rakip kaleyi yokladı.

Real Madrid, aradığı golü 74. dakikada buldu. Bu dakikada kullanılan kornerde rakip ceza sahasına gelen Dani Carvajal yaptığı kafa vuruşu ile takımını 1-0 öne geçirdi.

SON DAKİKA Şampiyon Ligi final maçı kim kazandı? Şampiyonlar Ligi Kupasını hangi takım aldı, Dortmund mu Real Madrid mi?

SON SÖZÜ VİNİCİUS SÖYLEDİ

Real Madrid, 83. dakikada Vinicius Junior ile bulduğu golle 2-0'ı buldu.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ni müzesine götürdü.

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