SON DAKİKA Şampiyon Ligi final maçı kim kazandı? Şampiyonlar Ligi Kupasını hangi takım aldı, Dortmund mu Real Madrid mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 1 Haziran Cumartesi gecesi oynandı. Devler Ligi finalinde bir tarafta Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund, öteki yanda Arda Güler'in takımı Real Madrid karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçı bir takım 2-0'lık skorla kazandı. Bu sonuçla Avrupa futbolunun bir numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunun en büyüğü belli oldu. Avrupa'nın en büyük takımını merak eden futbolseverler ''UEFA Şampiyon Ligi final maçı kim kazandı? Şampiyonlar Ligi Kupasını hangi takım aldı, Borussia Dortmund mu Real Madrid mi?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, merak edilenler…