SON DAKİKA Şampiyon Ligi final maçı kim kazandı? Şampiyonlar Ligi Kupasını hangi takım aldı, Dortmund mu Real Madrid mi?

Giriş Tarihi: 02.06.2024 01:35
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
01:35
UEFA Şampiyonlar Ligi Finali heyecanı bu akşam yaşandı. İspanyol temsilcisi Real Madrid, Devler Ligi'nin final maçında Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadeleyi Slovenyalı hakem Slavko Vinčić yönetti. Borussia Dortmund'da Salih Özcan ve Real Madrid'de Arda Güler, karşılaşmada süre almadı. Dev finalin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. Maçın 74. ve 83. dakikalarında 2 gol atıldı. Bu sonuçla Avrupa'nın en büyük takımı belli oldu. Peki, UEFA Şampiyon Ligi final maçı kim kazandı? Şampiyonlar Ligi Kupasını hangi takım aldı, Borussia Dortmund mu Real Madrid mi? İşte cevabı…