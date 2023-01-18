Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ümraniyespor Trabzonspor maçı CANLI İZLE! ZTK Ümraniyespor Trabzonspor maçı A Spor canlı yayın kanalı izle
Giriş Tarihi: 18.01.2023 19:42 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 19:42

Ümraniyespor Trabzonspor maçı CANLI İZLE! ZTK Ümraniyespor Trabzonspor maçı A Spor canlı yayın kanalı izle

Süper Lig ekipleri Trabzonspor ve Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yeşil sahada karşı karşıya geliyor. Abdullah Avcı liderliğinde ligdeki son 5 haftada 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 6. sırada yer alan bordo-mavililer, ligin son sırasında bulunan rakibini sahsında yenerek çeyrek finale adını yazdırmayı hedefliyor. Türkiye Kupası maçını A Spor canlı yayın üzerinden izlemek isteyen futbolseverler ise "Ümraniyespor Trabzonspor maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Ümraniyespor Trabzonspor maçı canlı izle bağlantısı ve maçın ilk 11 bilgileri.

Ümraniyespor Trabzonspor maçı CANLI İZLE! ZTK Ümraniyespor Trabzonspor maçı A Spor canlı yayın kanalı izle

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu maçında Ümraniyespor ile yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Süper Lig ekiplerinin ligdeki durumlarına bakılacak olursa 18 maça çıkan Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavililer 32 puanla 6. sırada bulunurken, Ümraniyespor 14 puanla son sırada yer alıyor. Türkiye Kupası maçını A Spor canlı yayın üzerinden izlemek isteyenler "Ümraniyespor Trabzonspor maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu "Ümraniyespor Trabzonspor maçı canlı izle" bağlantısı ve tüm detaylar şöyle;

Ümraniyespor Trabzonspor maçı CANLI İZLE! ZTK Ümraniyespor Trabzonspor maçı A Spor canlı yayın kanalı izle

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor Trabzonspor maçında ilk düdük saat 20:30'da çalacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ümraniyespor Trabzonspor maçı CANLI İZLE! ZTK Ümraniyespor Trabzonspor maçı A Spor canlı yayın kanalı izle

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER

Ümraniyespor XI: Orkun, Allyson, Mustafa, Popov, Lenjani, Kartal, Mrsic, Oğuz, Onur, Bettaieb, Umut.

Trabzonspor XI: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Hugo, Arif, Doğucan, Hamsik, Bardhi, Trezeguet, Naci, Umut.

Ümraniyespor Trabzonspor maçı CANLI İZLE! ZTK Ümraniyespor Trabzonspor maçı A Spor canlı yayın kanalı izle

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

ZTK Ümraniyespor Trabzonspor maçı 18 Ocak 2023 Çarşamba günü oynanacak.

Ümraniyespor Trabzonspor maçı CANLI İZLE! ZTK Ümraniyespor Trabzonspor maçı A Spor canlı yayın kanalı izle

ÜMRANİYESPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik son 16 turu maçı A Spor ekranlarından yayınlanacak.

SON DAKİKA