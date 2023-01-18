Ümraniyespor Trabzonspor maçı CANLI İZLE! ZTK Ümraniyespor Trabzonspor maçı A Spor canlı yayın kanalı izle

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu maçında Ümraniyespor ile yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Süper Lig ekiplerinin ligdeki durumlarına bakılacak olursa 18 maça çıkan Abdullah Avcı yönetimindeki bordo-mavililer 32 puanla 6. sırada bulunurken, Ümraniyespor 14 puanla son sırada yer alıyor. Türkiye Kupası maçını A Spor canlı yayın üzerinden izlemek isteyenler "Ümraniyespor Trabzonspor maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

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