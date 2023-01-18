Ümraniyespor Trabzonspor maçı CANLI İZLE! ZTK Ümraniyespor Trabzonspor maçı A Spor canlı yayın kanalı izle

Süper Lig ekipleri Trabzonspor ve Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yeşil sahada karşı karşıya geliyor. Abdullah Avcı liderliğinde ligdeki son 5 haftada 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 6. sırada yer alan bordo-mavililer, ligin son sırasında bulunan rakibini sahsında yenerek çeyrek finale adını yazdırmayı hedefliyor. Türkiye Kupası maçını A Spor canlı yayın üzerinden izlemek isteyen futbolseverler ise "Ümraniyespor Trabzonspor maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Ümraniyespor Trabzonspor maçı canlı izle bağlantısı ve maçın ilk 11 bilgileri.