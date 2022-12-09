Zalgiris Kaunas Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Zalgiris Anadolu Efes basket maçı ne zaman, saat kaçta?

EuroLeague (THY Avrupa Ligi) heyecanı devam ediyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes iddialı ilerleyişlerini sürdürüyor. 12. Hafta mücadelesi Zalgiris Kaunas Anadolu Efes maçı için heyecan dorukta. Litvanyalı ekibin misafiri olacak Anadolu Efes basket maçı canlı yayın ile takip edilecek. Şu anda lider sarı lacivertliler, Efes ise 6. Sırada yer alıyor. Basketbolseverler Zalgiris Kaunas Anadolu Efes maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta sorularına yanıt arıyor. İşte, Zalgiris Anadolu Efes basketbol maçı hakkında tüm detaylar…