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Haberler Galeri Zalgiris Kaunas Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Zalgiris Anadolu Efes basket maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 09.12.2022 11:41 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 11:43

Zalgiris Kaunas Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Zalgiris Anadolu Efes basket maçı ne zaman, saat kaçta?

EuroLeague (THY Avrupa Ligi) heyecanı devam ediyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes iddialı ilerleyişlerini sürdürüyor. 12. Hafta mücadelesi Zalgiris Kaunas Anadolu Efes maçı için heyecan dorukta. Litvanyalı ekibin misafiri olacak Anadolu Efes basket maçı canlı yayın ile takip edilecek. Şu anda lider sarı lacivertliler, Efes ise 6. Sırada yer alıyor. Basketbolseverler Zalgiris Kaunas Anadolu Efes maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta sorularına yanıt arıyor. İşte, Zalgiris Anadolu Efes basketbol maçı hakkında tüm detaylar…

Zalgiris Kaunas Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Zalgiris Anadolu Efes basket maçı ne zaman, saat kaçta?

Zalgiris Kaunas Anadolu Efes maçı hangi kanalda sorusu gündemdeki yerini aldı. Basketbolseverlerin canlı yayın ile takip edeceği EuroLeague maçı Efes için oldukça önemli. Ergin Ataman yönetimindeki takım çıkışını sürdürmek istiyor. Zalgiris Anadolu Efes basket maçı canlı izle ekranı başında toplanacak taraftarlar takımlarını destekleyecek. Peki, Zalgiris Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar…

Zalgiris Kaunas Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Zalgiris Anadolu Efes basket maçı ne zaman, saat kaçta?

ZALGİRİS KAUNAS ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 12. Haftada Litvanyalı ekip Zalgiris Kaunas'a konuk olacak.

Heyecanlı mücadele 9 Aralık Cuma (bugün), TSİ 21.00'de başlayacak.

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Zalgiris Kaunas Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Zalgiris Anadolu Efes basket maçı ne zaman, saat kaçta?

ZALGİRİS KAUNAS ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague mücadelesi S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.

Zalgiris Kaunas Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Zalgiris Anadolu Efes basket maçı ne zaman, saat kaçta?

HAFTANIN MVP'Sİ MICIC!

Anadolu Efes'in Sırp basketbolcusu Vasilije Micic, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Zalgiris Kaunas Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Zalgiris Anadolu Efes basket maçı ne zaman, saat kaçta?

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 11. hafta karşılaşmalarında 31 verimlilik puanına ulaşan Micic, bu sezon ilk, kariyerinde 10. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

28 yaşındaki oyuncu, Anadolu Efes'in sahasında 82-71 kazandığı Olympiakos maçında 18 sayı atmasının yanı sıra 9 ribauntla kariyer rekorunu kırdı, 9 da asist yaptı.

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