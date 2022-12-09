Zalgiris Kaunas Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Zalgiris Anadolu Efes basket maçı ne zaman, saat kaçta?

Zalgiris Kaunas Anadolu Efes maçı hangi kanalda sorusu gündemdeki yerini aldı. Basketbolseverlerin canlı yayın ile takip edeceği EuroLeague maçı Efes için oldukça önemli. Ergin Ataman yönetimindeki takım çıkışını sürdürmek istiyor. Zalgiris Anadolu Efes basket maçı canlı izle ekranı başında toplanacak taraftarlar takımlarını destekleyecek. Peki, Zalgiris Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar…