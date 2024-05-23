Ziraat Türkiye Kupası’nı kim kazandı? 2024 Ziraat Türkiye Kupası’nı hangi takım aldı, Beşiktaş mı Trabzonspor mu kazandı?

Beşiktaş ile Trabzonspor, bu akşam Ziraat Türkiye Kupası final maçında kozlarını paylaşacak. Kupayı kazanarak Avrupa kupalarına direkt olarak katılım sağlamak isteyen iki takım da mutlak galibiyet için sahada olacak. Final müsabakasında hangi takımın kazandığını merak eden futbolseverler ''Ziraat Türkiye Kupası'nı kim kazandı?'' sorusunu gündeme taşıyacak. ZTK finalinin tamamlanmasıyla 2024 Türkiye Kupası'nın sahibi belli olacak. Peki, 2024 Ziraat Türkiye Kupası'nı hangi takım aldı, Beşiktaş mı Trabzonspor mu? İşte detaylar.