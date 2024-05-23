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Haberler Galeri Ziraat Türkiye Kupası'nı kim kazandı? 2024 Ziraat Türkiye Kupası'nı hangi takım aldı, Beşiktaş mı Trabzonspor mu kazandı?
Giriş Tarihi: 23.05.2024 15:43 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 15:43

Ziraat Türkiye Kupası'nı kim kazandı? 2024 Ziraat Türkiye Kupası'nı hangi takım aldı, BeşiktaşTrabzonspor mu kazandı?

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak. Kritik ZTK final maçında kazanan ve kupayı müzesine götüren takım akşam saatlerinde belli olacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nı kim kazandı, Beşiktaş mı Trabzonspor mu? İşte, 2024 Ziraat Türkiye Kupası'nı alan takım ve karşılaşmaya dair tüm detaylar.

Ziraat Türkiye Kupası’nı kim kazandı? 2024 Ziraat Türkiye Kupası’nı hangi takım aldı, Beşiktaş mı Trabzonspor mu kazandı?

Beşiktaş ile Trabzonspor, bu akşam Ziraat Türkiye Kupası final maçında kozlarını paylaşacak. Kupayı kazanarak Avrupa kupalarına direkt olarak katılım sağlamak isteyen iki takım da mutlak galibiyet için sahada olacak. Final müsabakasında hangi takımın kazandığını merak eden futbolseverler ''Ziraat Türkiye Kupası'nı kim kazandı?'' sorusunu gündeme taşıyacak. ZTK finalinin tamamlanmasıyla 2024 Türkiye Kupası'nın sahibi belli olacak. Peki, 2024 Ziraat Türkiye Kupası'nı hangi takım aldı, Beşiktaş mı Trabzonspor mu? İşte detaylar.

Ziraat Türkiye Kupası’nı kim kazandı? 2024 Ziraat Türkiye Kupası’nı hangi takım aldı, Beşiktaş mı Trabzonspor mu kazandı?

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Trabzonspor ZTK final maçı, 23 Mayıs 2024 Perşembe yani bu akşam saat 20.45'te başlayacak ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Final müsabakası, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.

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Ziraat Türkiye Kupası’nı kim kazandı? 2024 Ziraat Türkiye Kupası’nı hangi takım aldı, Beşiktaş mı Trabzonspor mu kazandı?

Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan siyah-beyazlı ekip, sırasıyla Eyüpspor, Bitexen Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nü eleyerek finale geldi.

Bordo-mavili ekip ise 4. turdan girdiği organizasyonda Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK, Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü eleyerek finalist oldu.

Ziraat Türkiye Kupası’nı kim kazandı? 2024 Ziraat Türkiye Kupası’nı hangi takım aldı, Beşiktaş mı Trabzonspor mu kazandı?

BEŞİKTAŞ KUPA İÇİN TRABZONSPOR'UN KARŞISINDA

Türkiye Kupası'nı en son 2020-2021 sezonunda kazanan siyah-beyazlı ekibin tarihinde 10 kez bu başarıyı elde etti.

Beşiktaş'ın gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmesinin yolu da kupadan geçiyor.

Lig sıralamasında 5. durumda bulunan ve son hafta karşılaşacağı Kasımpaşa ile Avrupa vizesi almak için yarışan siyah-beyazlı ekip, kupayı kazanması halinde gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılacak.

Beşiktaş kupayı kaybetmesi durumunda ise Kasımpaşa deplasmanında yenilmemeye çalışacak. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'yı yenerse RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor maçının sonucuna göre Avrupa kupalarına katılım durumu belli olacak.

Kara Kartallar, Kasımpaşa ile berabere kalması halinde UEFA Konferans Ligi ön eleme turlarına katılacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nı kim kazandı? 2024 Ziraat Türkiye Kupası’nı hangi takım aldı, Beşiktaş mı Trabzonspor mu kazandı?

2024 ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NI KİM KAZANDI, BEŞİKTAŞ MI TRABZONSPOR MU?

''2024 Ziraat Türkiye Kupası'nı hangi takım aldı, Beşiktaş mı Trabzonspor mu?'' sorusunun yanıtı akşam saatlerinde belli olacak.

ZTK final maçının sona ermesinin hemen ardından kazanan takım haberimize eklenecektir.

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