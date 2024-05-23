Ziraat Türkiye Kupası’nı kim kazandı? 2024 Ziraat Türkiye Kupası’nı hangi takım aldı, Beşiktaş mı Trabzonspor mu kazandı?

BEŞİKTAŞ KUPA İÇİN TRABZONSPOR'UN KARŞISINDA
Türkiye Kupası'nı en son 2020-2021 sezonunda kazanan siyah-beyazlı ekibin tarihinde 10 kez bu başarıyı elde etti.
Beşiktaş'ın gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmesinin yolu da kupadan geçiyor.
Lig sıralamasında 5. durumda bulunan ve son hafta karşılaşacağı Kasımpaşa ile Avrupa vizesi almak için yarışan siyah-beyazlı ekip, kupayı kazanması halinde gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turuna katılacak.
Beşiktaş kupayı kaybetmesi durumunda ise Kasımpaşa deplasmanında yenilmemeye çalışacak. Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa'yı yenerse RAMS Başakşehir-Yukatel Adana Demirspor maçının sonucuna göre Avrupa kupalarına katılım durumu belli olacak.
Kara Kartallar, Kasımpaşa ile berabere kalması halinde UEFA Konferans Ligi ön eleme turlarına katılacak.