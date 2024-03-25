Giriş Tarihi: 25.03.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
11:15
Zirvedeki ismin maaşı dudak uçuklattı! İşte dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri...
Dünya futbolunun en gözde teknik direktörlerinin kazandıkları maaşlar ortaya çıktı. Zirvedeki ismin geliri 'yok artık' dedirtirken tam 10 çalıştırıcının kazandığı maaşlar belli oldu. Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, Pep Guardiola ve Jurgen Klopp gibi hocaların yer aldığı dev listeyi futbolseverler ilgiyle takip etti. İşte dünyanın en çok maaş alan teknik direktörleri...