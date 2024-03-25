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Haberler Galeri Zirvedeki ismin maaşı dudak uçuklattı! İşte dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri...
Giriş Tarihi: 25.03.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 11:15

Zirvedeki ismin maaşı dudak uçuklattı! İşte dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri...

Dünya futbolunun en gözde teknik direktörlerinin kazandıkları maaşlar ortaya çıktı. Zirvedeki ismin geliri 'yok artık' dedirtirken tam 10 çalıştırıcının kazandığı maaşlar belli oldu. Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, Pep Guardiola ve Jurgen Klopp gibi hocaların yer aldığı dev listeyi futbolseverler ilgiyle takip etti. İşte dünyanın en çok maaş alan teknik direktörleri...

Zirvedeki ismin maaşı dudak uçuklattı! İşte dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri...

İŞTE EN ÇOK KAZANAN HOCALAR

Zirvedeki ismin maaşı dudak uçuklattı! İşte dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri...

10. Jose Mourinho (Roma): 8 milyon Euro

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Zirvedeki ismin maaşı dudak uçuklattı! İşte dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri...

9. Luis Enrique (PSG): 8 milyon Euro

Zirvedeki ismin maaşı dudak uçuklattı! İşte dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri...

8. Erik Ten Hag (Manchester United): 10.5 milyon Euro

Zirvedeki ismin maaşı dudak uçuklattı! İşte dünyanın en çok kazanan teknik direktörleri...

7. Carlo Ancelotti (Real Madrid): 11 milyon Euro

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