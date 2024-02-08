Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ZTK kura çekimi tarihi netleşti! Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi ne zaman, saat kaçta, nerede?
Giriş Tarihi: 08.02.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 10:50

ZTK kura çekimi tarihi netleşti! Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi ne zaman, saat kaçta, nerede?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final için geri sayım başladı. ZTK son 16 tur karşılaşmaları 6 Şubat tarihinde VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor mücadelesi ile başlamıştı. 3 gün sürecek şekilde planlanan müsabakalar 8 Şubat tarihinde Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşması ile son bulacak. Gerçekleşecek olan son karşılaşma ile birlikte futbolseverler ZTK çeyrek final kura çekim tarihine odaklandı! Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? İşte, kura çekimi tarihi ve yeri…

ZTK kura çekimi tarihi netleşti! Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi ne zaman, saat kaçta, nerede?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu karşılaşmalarında heyecan dorukta. Son karşılaşmanın bu akşam yaşanacağı fikstürde kazanan takım ile birlikte çeyrek finale katılacak olan 8 takım belli olacak. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ZTK maçlarında çeyrek final tarihi ile birlikte kura çekimi detayları da belli oldu. Çeyrek final maç tarihlerini TFF duyurdu! İşte, ZTK çeyrek final kura çekimi tarihi…

ZTK kura çekimi tarihi netleşti! Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi ne zaman, saat kaçta, nerede?

ZTK ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları, 8 Şubat Perşembe günü sona erecek. Son 16 turu karşılaşmalarının tamamlanmasıyla çeyrek finale adını yazdıracak 8 takım belli olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ZTK kura çekimi tarihi netleşti! Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi ne zaman, saat kaçta, nerede?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TFF'den yapılan açıklamada Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi 12 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'te yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak olan kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

ZTK kura çekimi tarihi netleşti! Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi ne zaman, saat kaçta, nerede?

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından 12 Şubat tarihinde çeyrek final kura çekimi yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadeleleri 27,28,29 Şubat tarihinde oynanacak. Eşleşmelerin belli olmasının ardından maçların tam günü ve saati belirlenecek.

ZTK kura çekimi tarihi netleşti! Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi ne zaman, saat kaçta, nerede?

ÜST TURA ÇIKAN TAKIMLAR

  • Karagümrük
  • Galatasaray
  • Ankaragücü
  • Tümosan Konyaspor
  • Rams Başakşehir
  • Fenerbahçe
SON DAKİKA