ZTK kura çekimi tarihi netleşti! Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi ne zaman, saat kaçta, nerede?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu karşılaşmalarında heyecan dorukta. Son karşılaşmanın bu akşam yaşanacağı fikstürde kazanan takım ile birlikte çeyrek finale katılacak olan 8 takım belli olacak. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ZTK maçlarında çeyrek final tarihi ile birlikte kura çekimi detayları da belli oldu. Çeyrek final maç tarihlerini TFF duyurdu! İşte, ZTK çeyrek final kura çekimi tarihi…