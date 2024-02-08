Giriş Tarihi: 08.02.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
10:50
ZTK kura çekimi tarihi netleşti! Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi ne zaman, saat kaçta, nerede?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final için geri sayım başladı. ZTK son 16 tur karşılaşmaları 6 Şubat tarihinde VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor mücadelesi ile başlamıştı. 3 gün sürecek şekilde planlanan müsabakalar 8 Şubat tarihinde Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşması ile son bulacak. Gerçekleşecek olan son karşılaşma ile birlikte futbolseverler ZTK çeyrek final kura çekim tarihine odaklandı! Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? İşte, kura çekimi tarihi ve yeri…