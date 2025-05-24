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Haberler Galeri Arda Turan, maç sonunda Eyüpspor'a bu sözlerle veda etti! "Bugün benim Eyüpspor'daki son maçımdı..."
Giriş Tarihi: 24.05.2025 19:35 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 19:40

Arda Turan, maç sonunda Eyüpspor'a bu sözlerle veda etti! "Bugün benim Eyüpspor'daki son maçımdı..."

Trendyol Süper Lig'in 37.haftasında Eyüpspor, sahasında Antalyaspor'u 2-1'lik skorla geçerek puanını 53 yaptı ve ligi bu puanla bitirdi. İstanbul ekibinde teknik direktör Arda Turan, maçın bitiş düdüğüyle takımına veda etti. Turan, maçın ardından yaptığı açıklamada vedasını açıkladı. Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkaran deneyimli teknik adamın bir sonraki durağının Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk olması bekleniyor. İşte haberin detayları...

Arda Turan, maç sonunda Eyüpspor’a bu sözlerle veda etti! Bugün benim Eyüpspor’daki son maçımdı...

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ikas Eyüpspor, sahasında konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Arda Turan, maç sonunda Eyüpspor’a bu sözlerle veda etti! Bugün benim Eyüpspor’daki son maçımdı...

Ligde son haftayı BAY geçecek olan Eyüpspor, puanını 53'e yükseltti ve puanla tamamladı.

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Arda Turan, maç sonunda Eyüpspor’a bu sözlerle veda etti! Bugün benim Eyüpspor’daki son maçımdı...

VEDA KONUŞMASI YAPTI

Shakhtar Donetsk'le anlaştığı iddia edilen Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, karşılaşma sonunda futbolcularıyla saha içinde bir konuşma gerçekleştirdi.

Arda Turan, maç sonunda Eyüpspor’a bu sözlerle veda etti! Bugün benim Eyüpspor’daki son maçımdı...

Deneyimli teknik adam, konuşma sonrasında oyuncularıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Arda Turan, maç sonunda Eyüpspor’a bu sözlerle veda etti! Bugün benim Eyüpspor’daki son maçımdı...

FATİH KULAKSIZ: "ARDA TURAN'A TEŞEKKÜR ETTİK"

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız da mücadelenin ardından, Arda Turan'ın sözleşmesinin bittiğini duyurdu.