Giriş Tarihi: 24.05.2025 19:35
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025
19:40
Arda Turan, maç sonunda Eyüpspor'a bu sözlerle veda etti! "Bugün benim Eyüpspor'daki son maçımdı..."
Trendyol Süper Lig'in 37.haftasında Eyüpspor, sahasında Antalyaspor'u 2-1'lik skorla geçerek puanını 53 yaptı ve ligi bu puanla bitirdi. İstanbul ekibinde teknik direktör Arda Turan, maçın bitiş düdüğüyle takımına veda etti. Turan, maçın ardından yaptığı açıklamada vedasını açıkladı. Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkaran deneyimli teknik adamın bir sonraki durağının Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk olması bekleniyor. İşte haberin detayları...