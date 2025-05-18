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Haberler Galeri Galatasaray taraftarlarından Osimhen'e büyük sürpriz! Şampiyonluk kutlamasında detaylar belli oldu...
Giriş Tarihi: 18.05.2025 07:25 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 07:25

Galatasaray taraftarlarından Osimhen'e büyük sürpriz! Şampiyonluk kutlamasında detaylar belli oldu...

Galatasaray'da attığı gollerle ligin altını üstüne getiren Victor Osimhen için sarı-kırmızılı taraftarlar özel olarak hazırlandı. Nijeryalı santrforun gelecek sezon da takımda kalmasını isteyen taraftarlar, yıldız isme tribünde büyük bir sürpriz yapacak. Öte yandan şampiyonluğun ilan edilmesi durumunda yapılacak kutlama programı da belli oldu. İşte haberin detayları…

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray taraftarlarından Osimhen’e büyük sürpriz! Şampiyonluk kutlamasında detaylar belli oldu...

Süper Lig'in 36.haftasında bu akşam Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanacak mücadeleyle 53 bin kapasiteli RAMS Park, tarihi günlerinden birini yaşayacak.

Galatasaray taraftarlarından Osimhen’e büyük sürpriz! Şampiyonluk kutlamasında detaylar belli oldu...

Ligde 33 müsabakada 27 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

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Galatasaray taraftarlarından Osimhen’e büyük sürpriz! Şampiyonluk kutlamasında detaylar belli oldu...

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, bugünkü karşılaşmada yenilmemesi durumunda bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray taraftarlarından Osimhen’e büyük sürpriz! Şampiyonluk kutlamasında detaylar belli oldu...

Sarı-kırmızılı taraftarların bilet bulabilmek için büyük çaba sarf ettiği kritik müsabaka kapalı gişe oynanacak.

Galatasaray taraftarlarından Osimhen’e büyük sürpriz! Şampiyonluk kutlamasında detaylar belli oldu...

Diğer yandan Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hazırlanan Aslantepe'de 2 gündür aralıksız çalışmalar devam ediyor.