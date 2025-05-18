Giriş Tarihi: 18.05.2025 07:25
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
07:25
Galatasaray taraftarlarından Osimhen'e büyük sürpriz! Şampiyonluk kutlamasında detaylar belli oldu...
Galatasaray'da attığı gollerle ligin altını üstüne getiren Victor Osimhen için sarı-kırmızılı taraftarlar özel olarak hazırlandı. Nijeryalı santrforun gelecek sezon da takımda kalmasını isteyen taraftarlar, yıldız isme tribünde büyük bir sürpriz yapacak. Öte yandan şampiyonluğun ilan edilmesi durumunda yapılacak kutlama programı da belli oldu. İşte haberin detayları…