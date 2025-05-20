Giriş Tarihi: 20.05.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
16:57
Sağlık Bakanlığı kura takvimi 2025: Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede olacak?
Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı başvuruları 5 - 9 Mayıs tarihlerinde esube.iskur.gov.tr üzerinden yapıldı. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler işçi alımı için kura tarihine çevrildi. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası noter huzurunda gerçekleşecek. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? Sağlık Bakanlığı niha isim listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte, detaylar...