Amazon, Microsoft ve Apple’ı geride bıraktı

Küresel online perakende devi Amazon, Wall Street'te dün gerçekleşen işlemler sonrasında dünyanın en değerli şirketi oldu. Wall Street'te günü 796.8 milyar dolar piyasa değeri ile tamamlayan Amazon, bir ay önce Apple'i geçerek ilk sıraya oturan Microsoft'un 783.4 milyar dolar olan piyasa değerini geride bıraktı. Amazon Eylül ayında, Apple'dan sonra piyasa değerinde 1 trilyon dolar sınırını aşan ikinci şirket olmuştu. Amazon hisseleri, 4 Eylül'de ABD borsalarının açılmasından kısa süre sonra bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 2.0 artışla 2,050.50 dolara yükseldi. Böylece Amazon, Ağustos ayında 1 trilyon dolar sınırını aşan teknoloji devi Apple'dan yalnızca beş hafta sonra bu sınırı aşan ikinci şirket olmuştu. KURUCUSU DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI Online alışveriş devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos aynı zamanda dünyanın en zengin insanı. Peki Bezos'un ticarete internetten kitap satarak başladığını biliyor muydunuz? İşte dünyanın en zengin ismi hakkında bilmeniz gerekenler... JEFF BEZOS KİMDİR? ABD'nin New Mexico eyaletinin Albuquerque şehirinde dünyaya gelen Jeff Bezos 1986 ABD'nin en prestijli eğitim kurumlarından birisi olan Princeton Üniversitesi'nden mezun oldu. Princeton Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesi'nden sınıf birincisi olarak mezun olduktan sonra ilk işine Fitel firmasında başladı. Şubat 1987'de teknoloji ve iş geliştirme müdür yardımcılığına terfi etti.