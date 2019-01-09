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, ve ’ı geride bıraktı

Küresel online perakende devi , 'te dün gerçekleşen işlemler sonrasında dünyanın en değerli şirketi oldu.

Giriş Tarihi: 09.01.2019 16:08 Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 16:19
Amazon, Microsoft ve Apple’ı geride bıraktı

'te günü 796.8 milyar dolar piyasa değeri ile tamamlayan , bir ay önce 'i geçerek ilk sıraya oturan 'un 783.4 milyar dolar olan piyasa değerini geride bıraktı.

Amazon, Microsoft ve Apple’ı geride bıraktı

Eylül ayında, 'dan sonra piyasa değerinde 1 trilyon dolar sınırını aşan ikinci şirket olmuştu.

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Amazon, Microsoft ve Apple’ı geride bıraktı

hisseleri, 4 Eylül'de ABD borsalarının açılmasından kısa süre sonra bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 2.0 artışla 2,050.50 dolara yükseldi.

Amazon, Microsoft ve Apple’ı geride bıraktı

Böylece , Ağustos ayında 1 trilyon dolar sınırını aşan teknoloji devi 'dan yalnızca beş hafta sonra bu sınırı aşan ikinci şirket olmuştu.

Amazon, Microsoft ve Apple’ı geride bıraktı

KURUCUSU DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI

Online alışveriş devi 'un kurucusu aynı zamanda dünyanın en zengin insanı. Peki Bezos'un ticarete internetten kitap satarak başladığını biliyor muydunuz? İşte dünyanın en zengin ismi hakkında bilmeniz gerekenler...

Amazon, Microsoft ve Apple’ı geride bıraktı

JEFF BEZOS KİMDİR?

ABD'nin eyaletinin Albuquerque şehirinde dünyaya gelen 1986 ABD'nin en prestijli eğitim kurumlarından birisi olan 'nden mezun oldu.

Amazon, Microsoft ve Apple’ı geride bıraktı

Bilgisayar Bilimleri Fakültesi'nden sınıf birincisi olarak mezun olduktan sonra ilk işine Fitel firmasında başladı. Şubat 1987'de teknoloji ve iş geliştirme müdür yardımcılığına terfi etti.

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