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Haberler Galeri Android ve iPhone'da en çok indirilen uygulamalar belli oldu! Bakın hangi uygulamalar var...
Giriş Tarihi: 10.05.2021 09:13 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 09:18

ve 'da en çok indirilen uygulamalar belli oldu! Bakın hangi uygulamalar var...

telefonlar ve mobil uygulamalar artık günlük hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumdalar. Bazı uygulamalar var ki indirilme ve kullanıcı sayıları ile dikkat çekiyorlar. Bir araştırma şirketi dünyanın en çok indirilen uygulamalarını ortaya çıkardı. Bakın hangi isimler zirvedeymiş...

Android ve iPhone'da en çok indirilen uygulamalar belli oldu! Bakın hangi uygulamalar var...

Farklı farklı birçok uygulama var. Bazıları oldukça tutuyor ve kısa sürede popüler hale geliyor. Bazıları ise istediğini bulamıyor ve unutuluyor. Yıllar içinde yükselen bir trend haline gelen birçok uygulamayı da gördük. Bir araştırma şirketi en çok indirilen uygulamalarla ilgili bir çalışma yaptı. Nisan 2021'e ait uygulama verileri paylaştı.

Android ve iPhone'da en çok indirilen uygulamalar belli oldu! Bakın hangi uygulamalar var...

Verilere göre TikTok dünya genelinde Nisan ayında en çok indirilen uygulama oldu. Verilere göre TikTok 30 gün içerisinde 59 milyondan fazla kez indirildi.

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Android ve iPhone'da en çok indirilen uygulamalar belli oldu! Bakın hangi uygulamalar var...

TikTok, App Store'da en çok indirilen uygulama oldu. TikTok, Google Play'de ise Facebook'un ardından ikinci sırada yer aldı.İlk 10'da en çok öne çıkan şirket ise Facebook grubu.

Android ve iPhone'da en çok indirilen uygulamalar belli oldu! Bakın hangi uygulamalar var...

Facebook grubu, Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger'la ilk beşin kalan dört sırasını ele geçirmiş durumda.

Android ve iPhone'da en çok indirilen uygulamalar belli oldu! Bakın hangi uygulamalar var...

İlk 10'da yer alan diğer uygulamalar ise sırasıyla; Snapchat, Zoom, Telegram, CapCut ve Google Meet oldu.

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