HaberlerGaleriAndroid ve iPhone'da en çok indirilen uygulamalar belli oldu! Bakın hangi uygulamalar var...
Giriş Tarihi: 10.05.2021 09:13Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 09:18
Android ve iPhone'da en çok indirilen uygulamalar belli oldu! Bakın hangi uygulamalar var...
Akıllı telefonlar ve mobil uygulamalar artık günlük hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumdalar. Bazı uygulamalar var ki indirilme ve kullanıcı sayıları ile dikkat çekiyorlar. Bir araştırma şirketi dünyanın en çok indirilen uygulamalarını ortaya çıkardı. Bakın hangi isimler zirvedeymiş...