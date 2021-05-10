Android ve iPhone'da en çok indirilen uygulamalar belli oldu! Bakın hangi uygulamalar var...

Farklı farklı birçok uygulama var. Bazıları oldukça tutuyor ve kısa sürede popüler hale geliyor. Bazıları ise istediğini bulamıyor ve unutuluyor. Yıllar içinde yükselen bir trend haline gelen birçok uygulamayı da gördük. Bir araştırma şirketi en çok indirilen uygulamalarla ilgili bir çalışma yaptı. Nisan 2021'e ait uygulama verileri paylaştı.