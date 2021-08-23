Apple bunu yapması kabul edilemez! Yeni iddialar ortalığı karıştırdı

Apple'la ilgili sağlam bağlantıları olan ve geçmişte verdiği birçok bilgi doğru çıkan Mark Gurman, iPhone 13 ve ekran altı Touch ID konusunda yeni bir makale yazdı. Gurman, Apple'ın aslında ekran altı parmak izi teknolojisini test ettiğini, bunun için birkaç farklı prototip geliştirdiğini belirtti. Ancak teknoloji devinin iPhone 13'te bu özelliğe yer vermediğini yazdı.