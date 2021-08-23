Giriş Tarihi: 23.08.2021 13:26Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 13:27
Apple bunu yapması kabul edilemez! Yeni iddialar ortalığı karıştırdı
Bu yılın başlarında Apple'ın ekran altı parmak izi okuyucusu üstünde çalıştığı iddiaları ortaya çıktı. Bu söylentilerle ilgili en son çıkan haberler, iddiaların sağlam kaynaklardan geldiğini işaret ediyor. Peki Apple'ın Touch ID'yi geri getirecek mi? iPhone 13'te ekran altında parmak izi tarayıcı olacak mı? Konuyla ilgili soruları yanıtlayan yeni bir rapor ortaya çıktı.