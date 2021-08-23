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Giriş Tarihi: 23.08.2021 13:26 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 13:27

Apple bunu yapması kabul edilemez! Yeni iddialar ortalığı karıştırdı

Bu yılın başlarında Apple'ın ekran altı parmak izi okuyucusu üstünde çalıştığı iddiaları ortaya çıktı. Bu söylentilerle ilgili en son çıkan haberler, iddiaların sağlam kaynaklardan geldiğini işaret ediyor. Peki Apple'ın Touch ID'yi geri getirecek mi? iPhone 13'te ekran altında parmak izi tarayıcı olacak mı? Konuyla ilgili soruları yanıtlayan yeni bir rapor ortaya çıktı.

Apple bunu yapması kabul edilemez! Yeni iddialar ortalığı karıştırdı

Apple'la ilgili sağlam bağlantıları olan ve geçmişte verdiği birçok bilgi doğru çıkan Mark Gurman, iPhone 13 ve ekran altı Touch ID konusunda yeni bir makale yazdı. Gurman, Apple'ın aslında ekran altı parmak izi teknolojisini test ettiğini, bunun için birkaç farklı prototip geliştirdiğini belirtti. Ancak teknoloji devinin iPhone 13'te bu özelliğe yer vermediğini yazdı.

Apple bunu yapması kabul edilemez! Yeni iddialar ortalığı karıştırdı

Gurman, Apple'ın üst seviye iPhone'larda Face ID'ye her şeyi dahil etmek istediğini ve şirketin uzun vadeli hedefinin Face ID'yi ekranın altına almak olduğunu ileri sürdü. Eğer Gurman'ın bu iddiası doğruysa, Face ID ekran altına geçerken, parmak izi okuyucu ise hiç bir zaman geri gelmeyecek.

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Apple bunu yapması kabul edilemez! Yeni iddialar ortalığı karıştırdı

Apple'ın yapmak istediği Samsung Galaxy Z Fold 3'te gördüğümüz gibi ekranın altında olan selfie kamerası gibi olabilir. Gerçi bazı isimsiz endüstri kaynakları, Apple'ın Face ID'yi ekran altına almak için prototipler geliştirdiğini ve bazı sorunlarla karşılaştığını ileri sürüyor.

Apple bunu yapması kabul edilemez! Yeni iddialar ortalığı karıştırdı

Belki de iPhone 14 ailesinde, iPhone 14 mini ve iPhone 14 modellerinde Face ID çentiği olabilir. iPhone 14 Pro ve Pro Max'te ise ekran altında Face ID sistemiyle karşılaşabiliriz. Sürpriz bir durum sayılmaz.

Apple bunu yapması kabul edilemez! Yeni iddialar ortalığı karıştırdı

PARMAK İZİ OKUYUCUSUNUN OLMAMASI UYGUN DEĞİL

Her ne kadar Mark Gurman, Face ID'ye her şeyin dahil edileceğini ve parmak izinin artık olmayacağını ileri sürmüş olsa da, bu iddia bazı eleştirmenler tarafından hoş karşılanmadı.

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