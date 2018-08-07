Apple indirime gidiyor! - O cihazın fiyatı ilk kez...

Apple geçen yıl piyasaya sunduğu Airpods kablosuz kulaklığının fiyatını indirime soktu. Bu cihazın fiyatı ilk kez indirildi. İşte cihazın yeni fiyatı... Son dönemde zam haberleri ile gündemde olan Apple, bu defa indirim kararı ile gündemde. Apple'ın ilk kablosuz kulaklık modeli olan AirPods'un fiyatı, ilk defa indirime girdi! Apple'ın kablosuz kulaklıkları AirPods, iPhone'un kulaklık girişinden arındırılması sonrasında, 2016'da satışa sunulmuştu. ABD’de geçerli olan indirim kapsamında ürünün fiyatı 159 dolardan 145 dolara düştü. Başka bir deyişle Apple bu ürününü ilk defa indirime sokarak 14 dolarlık bir fiyat düşürmeye gitti. Peki bunun nedeni ne? Pek çok teknoloji uzmanı Apple’ın Eylül ayında yeni bir Airpods modeli tanıtacağı görüşünde. Bu iddiayı savunanlar indiriminde yeni ürün öncesi stokların eritilmesi amacı ile yapıldığı görüşünde. Söz konusu indirimin ülkemizde de gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair şu an için resmi bir bilgi bulunmuyor.