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indirime gidiyor! - O cihazın fiyatı ilk kez...

geçen yıl piyasaya sunduğu Airpods kablosuz kulaklığının fiyatını indirime soktu. Bu cihazın fiyatı ilk kez indirildi. İşte cihazın yeni fiyatı...

Giriş Tarihi: 07.08.2018 11:45 Güncelleme Tarihi: 07.08.2018 11:47
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indirime gidiyor! - O cihazın fiyatı ilk kez...
Apple indirime gidiyor! - O cihazın fiyatı ilk kez...
Son dönemde zam haberleri ile gündemde olan , bu defa indirim kararı ile gündemde. Apple'ın ilk kablosuz kulaklık modeli olan AirPods'un fiyatı, ilk defa indirime girdi!
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indirime gidiyor! - O cihazın fiyatı ilk kez...
Apple indirime gidiyor! - O cihazın fiyatı ilk kez...
'ın kablosuz kulaklıkları AirPods, iPhone'un kulaklık girişinden arındırılması sonrasında, 2016'da satışa sunulmuştu.
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indirime gidiyor! - O cihazın fiyatı ilk kez...
Apple indirime gidiyor! - O cihazın fiyatı ilk kez...
ABD’de geçerli olan indirim kapsamında ürünün fiyatı 159 dolardan 145 dolara düştü.
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indirime gidiyor! - O cihazın fiyatı ilk kez...
Apple indirime gidiyor! - O cihazın fiyatı ilk kez...
Başka bir deyişle bu ürününü ilk defa indirime sokarak 14 dolarlık bir fiyat düşürmeye gitti.
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indirime gidiyor! - O cihazın fiyatı ilk kez...
Apple indirime gidiyor! - O cihazın fiyatı ilk kez...
Peki bunun nedeni ne? Pek çok teknoloji uzmanı ’ın Eylül ayında yeni bir Airpods modeli tanıtacağı görüşünde.
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indirime gidiyor! - O cihazın fiyatı ilk kez...
Apple indirime gidiyor! - O cihazın fiyatı ilk kez...
Bu iddiayı savunanlar indiriminde yeni ürün öncesi stokların eritilmesi amacı ile yapıldığı görüşünde.
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indirime gidiyor! - O cihazın fiyatı ilk kez...
Apple indirime gidiyor! - O cihazın fiyatı ilk kez...
Söz konusu indirimin ülkemizde de gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair şu an için resmi bir bilgi bulunmuyor.
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