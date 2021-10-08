Apple, iPhone 14’ün Android telefonlara benzemesini istemiyor

Tüm bunlarla birlikte bir sanayi kaynağı, iPhone 14 serisinde en azından iPhone 14 Pro ve Pro Max modelinde çentiğin olmayacağını ve bu modellerin delikli ekran tasarımıyla geleceğini belirtti. Aynı kaynak Apple'ın pandemiden dolayı parmak izi teknolojisini yeniden gündeme aldığını, ancak parmak izinin ekran altına yerleştirilmesini iPhone 13'e yetiştiremediğini, bu özelliğin iPhone 14'le geleceğini vurguladı. Kaynağa göre Apple, şu anda ekrana entegre parmak izi ve delikli ekran tasarımına sahip, birkaç farklı prototip üstünde çalışıyor.