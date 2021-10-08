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Haberler Galeri Apple, iPhone 14'ün Android telefonlara benzemesini istemiyor
Giriş Tarihi: 08.10.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 09:41

Apple, iPhone 14'ün Android telefonlara benzemesini istemiyor

iPhone 14 hakkındaki dedikodular iPhone 13 serisi piyasaya sürülmeden önce başlamıştı. İsimsiz sanayi kaynakları ve ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 14'te çentiğin olmayacağını, Android telefonlara benzer şekilde ekran içine gömülmüş kamerayla geleceğini ileri sürüyordu. Yani iPhone 14'te delikli ekran yer alacağı iddia ediliyordu. Ancak yeni bir iddiaya göre Apple, iPhone 14'te böyle bir tasarım kullanmayabilir. İşte detaylar...

Apple, iPhone 14’ün Android telefonlara benzemesini istemiyor

İsimsiz kaynakların ve Ming-Chi Kuo'nun açıklamalarından sonra Apple sızıntılarıyla ünlü Jon Prosser, iPhone 14'e ait olduğunu iddia ettiği render görseller paylaştı ve iPhone 14'ün delikli ekranla nasıl göründüğünü ortaya koydu. Ancak PandaIsBald nickli Weibo kullanıcısına göre iPhone 14'te daha küçük bir çentik yer alabilir.

Apple, iPhone 14’ün Android telefonlara benzemesini istemiyor

Çin'in sosyal medyası olan Weibo'da PandaIsBald'ın en başta paylaştığı sonra sildiği iddiaya göre iPhone 14'ün ekranında kamera için delik olmayacak. Kaynak böylesi bir durumun olası olmadığını, Apple'ın çentiği biraz daha küçülterek iPhone 14'te kullanmaya devam edeceğini ileri sürdü. Ayrıca Touch ID yani parmak izinin de iPhone 14'te olmayacağını belirtti. PandaIsBald'ın 9. nesil iPad'in eylül ayında tanıtılacağını bildiğini de belirtelim. Sicili temiz bir sızıntı kaynağı.

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Apple, iPhone 14’ün Android telefonlara benzemesini istemiyor

Apple, iPhone 13 serisinde çentiği genişlik olarak küçülttü, ancak biraz daha uzun yaptı. Teknoloji devi, TrueDepth kamera sisteminin bileşen boyutlarını küçültüp, yeniden yapılandırarak bu değişikliği gerçekleştirdi. Ayrıca ahizeyi de çerçevenin üst kısmına taşıyarak, çentikte yer açtı.

Apple, iPhone 14’ün Android telefonlara benzemesini istemiyor

Diğer yandan Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 14'te delikli ekran olacağını ve çentiğin kaldırılacağını söylese de, Apple'ın Face ID sistemini iPhone 14'e nasıl entegre edeceği konusunda ise herhangi bir detay vermedi.

Apple, iPhone 14’ün Android telefonlara benzemesini istemiyor

Tüm bunlarla birlikte bir sanayi kaynağı, iPhone 14 serisinde en azından iPhone 14 Pro ve Pro Max modelinde çentiğin olmayacağını ve bu modellerin delikli ekran tasarımıyla geleceğini belirtti. Aynı kaynak Apple'ın pandemiden dolayı parmak izi teknolojisini yeniden gündeme aldığını, ancak parmak izinin ekran altına yerleştirilmesini iPhone 13'e yetiştiremediğini, bu özelliğin iPhone 14'le geleceğini vurguladı. Kaynağa göre Apple, şu anda ekrana entegre parmak izi ve delikli ekran tasarımına sahip, birkaç farklı prototip üstünde çalışıyor.

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