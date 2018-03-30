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yeni sini yayınladı! Artık lar değişiyor

Giriş Tarihi: 30.03.2018 18:31 Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 18:48
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yeni sini yayınladı! Artık lar değişiyor
Apple yeni güncellemesini yayınladı! Artık telefonlar değişiyor

'lar dün akşam sessiz sedasız değişti, önemli yenilikler geldi! Ama herkes bu yi yükleyemeyecek! Peki hangi iPhone modelleri?unuza indirmeden önce mutlaka okuyun! İşte milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren yeni güncellemeyle gelen yenilikler...

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yeni sini yayınladı! Artık lar değişiyor
Apple yeni güncellemesini yayınladı! Artık telefonlar değişiyor

Bir süre önce ortaya çıkan iPhone batarya skandalının ardından, Apple cihazlarına yeni bir ayar seçeneği getirmeye karar verdi. Artık mobil cihazınızda Ayarlar > Batarya menüsüne girdiğinizde, pilinizin aşınma oranını görebileceksiniz.

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yeni sini yayınladı! Artık lar değişiyor
Apple yeni güncellemesini yayınladı! Artık telefonlar değişiyor

Ayrıca cihazın pili iyi durumda değilse, bataryayı değiştirmeniz için uyarı alacaksınız. Bu özellik 6 ve üstü modellerde geçerli olacak.

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yeni sini yayınladı! Artık lar değişiyor
Apple yeni güncellemesini yayınladı! Artık telefonlar değişiyor

Kullanıcılar cihazlarından maksimum performansı alabilmek için güç yönetimi özelliğini istedikleri gibi aktif veya pasif hale getirebilecekler.

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yeni sini yayınladı! Artık lar değişiyor
Apple yeni güncellemesini yayınladı! Artık telefonlar değişiyor

Bu özellik Ayarlar > Batarya bölümünde ulaşılabilir olacak. Özellik 6, iPhone 6S, iPhone SE ve iPhone 7 modellerinde geçerli olacak.

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yeni sini yayınladı! Artık lar değişiyor
Apple yeni güncellemesini yayınladı! Artık telefonlar değişiyor

ARKit 1.5 geliştiricilere açılacak. ARKit sayesinde duvar, kapı ve diğer yüzeylere sanal objeler yerleştirilebilecek. Ayrıca harita editörü sayesinde yüzeylerin yapısı çok daha iyi bir şekilde okunabilecek.

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yeni sini yayınladı! Artık lar değişiyor
Apple yeni güncellemesini yayınladı! Artık telefonlar değişiyor

Yeni Sağlık Kayıtları özelliği Sağlık uygulaması içine eklenecek. Bu özellik hastaneler, klinikler ve Sağlık uygulamasının kendisinde bulunan kayıtları bir araya getirecek ve organize edecek. Servis şifre korumalı olacak.

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