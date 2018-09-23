Apple'ın CEO'sundan pahalı iPhone açıklaması geldi!

Deneyimli yönetici "Telefonunuz dijital kameranızın yerini aldı. Müzik çalarınızın yerini aldı. Video oynatıcınızın yerini aldı. Tüm bu farklı cihazların yerini aldı. Dolayısıyla, ürün gerçekten çok önemli ve insanların en yenilikçi ürüne sahip olmak istediklerini öğrendik. Ve bunu yapmak çok ucuz bir şey değil" dedi. (NTV)