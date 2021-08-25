Ar-Ge harcamaları içinde yapay zekanın payının en az yüzde 15 olması hedefleniyor

Yapay zeka alanında lisansüstü düzeyde mezun sayısı 10 bine, çalışan akademisyen sayısı 5 bine çıkarılacak. Alanda sosyal ve teknik konularda yürütülen lisansüstü tez sayısının en az 1000 olması sağlanacak.
Araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliği desteklemek önceliğine yönelik, yapay zeka Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamalarındaki payı en az yüzde 15 olacak.
Yapay zeka alanında girişim sayısı 1000'e yükseltilecek, geliştirilen yapay zeka çözümlerinin kamu alımlarında önceliklendirilerek ticarileştirilmeleri desteklenecek.