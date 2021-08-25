Ar-Ge harcamaları içinde yapay zekanın payının en az yüzde 15 olması hedefleniyor

ALTYAPIYA ERİŞİM İMKANI "ORTAKLIK" İLE GENİŞLETİLECEK

Kaliteli veriye ve teknik altyapıya erişim imkanlarını genişletmek önceliği kapsamında, ortaklaştırılmış yüksek başarımlı hesaplama altyapılarına erişim sağlayan kamu kurumu ve işletme sayısının en az 200 olması sağlanacak.

Kamu kurumları arasında güvenli veri yönetişimini sağlayacak "Kamu Veri Alanı"na en az 50 kurum dahil edilecek. Veri paylaşımına yönelik en az 10 sektörel bulut platformu kurulacak.

Türkiye Açık Kaynak Platformu kapsamında tekil yapay zeka proje geliştirici sayısı en az 1000'e çıkarılacak. Açık Veri Portalı üzerinden en az 1000 açık veri kümesi paylaşılacak.