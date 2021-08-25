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Haberler Galeri Ar-Ge harcamaları içinde yapay zekanın payının en az yüzde 15 olması hedefleniyor
Giriş Tarihi: 25.08.2021 16:15 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 16:19

Ar-Ge harcamaları içinde yapay zekanın payının en az yüzde 15 olması hedefleniyor

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ne göre, kamu kurum ve şirketlerinden yapay zeka teknolojileri alanında faaliyet gösteren en az 5 filiz işletme, doğal dil işleme alanında en az 1 küresel girişim çıkarılacak.

AA
Ar-Ge harcamaları içinde yapay zekanın payının en az yüzde 15 olması hedefleniyor

Türkiye'nin yapay zeka alanındaki ilk ulusal strateji belgesinde, Ar-Ge harcamalarında yapay zekanın oranının en az yüzde 15 olması planlanıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Ulusal Yapay Zeka Stratejisi" ile bu alandaki 2025 vizyonu ortaya konulurken, 6 stratejik öncelik etrafında belirlenen hedefler dikkati çekti.

Yapay zeka uzmanlarını yetiştirmek ve alanda istihdamı artırma önceliği kapsamında istihdam 50 bin kişiye çıkarılacak, kamu kurum ve kuruluşlarında yapay zeka uzmanı istihdamı 1000 kişiye yükselecek.

Ar-Ge harcamaları içinde yapay zekanın payının en az yüzde 15 olması hedefleniyor

Yapay zeka alanında lisansüstü düzeyde mezun sayısı 10 bine, çalışan akademisyen sayısı 5 bine çıkarılacak. Alanda sosyal ve teknik konularda yürütülen lisansüstü tez sayısının en az 1000 olması sağlanacak.

Araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliği desteklemek önceliğine yönelik, yapay zeka Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamalarındaki payı en az yüzde 15 olacak.

Yapay zeka alanında girişim sayısı 1000'e yükseltilecek, geliştirilen yapay zeka çözümlerinin kamu alımlarında önceliklendirilerek ticarileştirilmeleri desteklenecek.

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Ar-Ge harcamaları içinde yapay zekanın payının en az yüzde 15 olması hedefleniyor

Kamu kurum ve şirketlerinden yapay zeka teknolojileri alanında faaliyet gösteren en az 5 filiz işletme, doğal dil işleme alanında en az 1 küresel girişim çıkarılacak.

Görüntü işleme başta olmak üzere yapay zeka teknolojisi alanında en az 10 rekabet öncesi iş birliği projesi başlatılacak.

Ar-Ge harcamaları içinde yapay zekanın payının en az yüzde 15 olması hedefleniyor

ALTYAPIYA ERİŞİM İMKANI "ORTAKLIK" İLE GENİŞLETİLECEK

Kaliteli veriye ve teknik altyapıya erişim imkanlarını genişletmek önceliği kapsamında, ortaklaştırılmış yüksek başarımlı hesaplama altyapılarına erişim sağlayan kamu kurumu ve işletme sayısının en az 200 olması sağlanacak.

Kamu kurumları arasında güvenli veri yönetişimini sağlayacak "Kamu Veri Alanı"na en az 50 kurum dahil edilecek. Veri paylaşımına yönelik en az 10 sektörel bulut platformu kurulacak.

Türkiye Açık Kaynak Platformu kapsamında tekil yapay zeka proje geliştirici sayısı en az 1000'e çıkarılacak. Açık Veri Portalı üzerinden en az 1000 açık veri kümesi paylaşılacak.

Ar-Ge harcamaları içinde yapay zekanın payının en az yüzde 15 olması hedefleniyor

ULUSLARARASI PROJELERE KATILIM SAĞLANACAK

Sosyoekonomik uyumu hızlandıracak düzenlemeler yapmak önceliğine yönelik, düzenleme deney alanından en az 20 girişim faydalandırılacak. Yapay zeka alanında en az 10 sosyoteknik araştırma projesi yürütülecek.

Yapay zeka alanında her yıl, beyin göçü ve tersine beyin göçü araştırmalarıyla eğitim iş gücü araştırmaları yayımlanacak.

Tanıtım ve bilgilendirme amaçlı farklı platformlarda paylaşılan dijital içeriklerden her yıl 1 milyon kişinin faydalanmasına imkan tanınacak.

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