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monitörleri ve ekranları nasıl temizlenir? Bunlara dikkat edin!

Günlük hayatımızın bir parçası haline gelen ve televizyonların, sık kullanılması nedeniyle çok fazla kiri bünyesinde barındırdığını söyleyebiliriz. Ancak bu teknolojik cihazlar, hassas bir yapıya sahip olmaları nedeniyle sıradan bir eşyayı temizler gibi temizlenmiyor.

Giriş Tarihi: 04.01.2020 15:51 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 16:06
Bilgisayar monitörleri ve televizyon ekranları nasıl temizlenir? Bunlara dikkat edin!

Elektronik eşyalarınızın hijyenini sağlamak için şu noktalara dikkat etmelisiniz:

ISLAK MENDİL KULLANMAYIN

, telefon, gibi cihazların özellikle ekranlarını temizlerken ıslak mendil kullanmamanız gerekiyor. Çünkü ıslak mendillerin büyük bir bölümü kimyasal madde içeriyor ve bu maddeler elektronik cihaz ekipmanlarına zarar verebiliyor. Ayrıca hiçbir temizleyici özelliği de bulunmuyor. Islak olmaları nedeniyle eşyalarınıza zarar veriyor. Üstelik bir süre sonra özellikle bilgisayar, televizyon ve telefon ekranlarında lekelenmeler görülüyor.

Bilgisayar monitörleri ve televizyon ekranları nasıl temizlenir? Bunlara dikkat edin!

TEMİZLEME SETLERİNİ TERCİH EDİN

Elektronik cihazlarınızı temizlemek için bu eşyaların temizlenmesine özel olarak hazırlanan setlerini tercih etmenizde yarar var. Ayrıca bu setler genelde mikrofiber süngeler ve özel sıvılar da bulunduruyor. Bu temizlik malzemeleri, ekran ve tuş gibi hassas noktalara zarar vermiyor.

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Bilgisayar monitörleri ve televizyon ekranları nasıl temizlenir? Bunlara dikkat edin!

CİHAZINIZI KAPALI HALE GETİRİN

, telefon ve televizyonlarınızı temizlerken cihazlarınızı kapatın. Bu şekilde elektrik bağlantısını keserek olası bir kazayı engellemiş olursunuz. Temizlikte kullanılan sünger ve malzemeler nemli oldukları için cihazın yapısına açıkken zarar verebilir.

Bilgisayar monitörleri ve televizyon ekranları nasıl temizlenir? Bunlara dikkat edin!

BEZ SEÇİMİNE DİKKAT

Ekran ve diğer ekipman temizliğinde dış yüzeyi sert olmayan, mikrofiber özellikli ve nemli kalabilen bezleri tercih edin. esnasında çok sert ve ani hareketler yapmayın. Oval ve yavaş hareketler ile elektronik cihazlarınızı temizleyin.

Bilgisayar monitörleri ve televizyon ekranları nasıl temizlenir? Bunlara dikkat edin!

EKRANA DİREKT TEMİZLİK MALZEMESİ SIKMAYIN

Bu gibi hassas cihazların temizliği esnasında temizlikte kullanacağınız sprey malzemeleri direkt olarak ekrana uygulamayın. Bir bez üzerinden kirli noktaları temizleyin.

Bilgisayar monitörleri ve televizyon ekranları nasıl temizlenir? Bunlara dikkat edin!

KURULUĞU KONTROL EDİN

işleminin bitmesinden sonra cihazlarınızı çalıştırmak için acele etmeyin. Kurumasını bekleyin. Doğrudan olmamak şartıyla fön makinesi ile bir kurulama da uygulanabilir.

Bilgisayar monitörleri ve televizyon ekranları nasıl temizlenir? Bunlara dikkat edin!

LEKEYE BASKI YAPMAYIN

ve bilgisayarların ekranları en çok ve sık kirlenen bölümlerdir. Buradaki lekeleri temizlerken daha dikkatli davranmanız gerekiyor. İnatçı bir leke varsa, bezi ekranın üzerine çok fazla bastırmayın. Sprey sıktığınız bezi yavaş hareketlerle devam ettirin. Sonrasında lekenin kurumasını bekleyin. (Hürriyet)

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