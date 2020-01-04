Bilgisayar monitörleri ve televizyon ekranları nasıl temizlenir? Bunlara dikkat edin!

TEMİZLEME SETLERİNİ TERCİH EDİN

Elektronik cihazlarınızı temizlemek için bu eşyaların temizlenmesine özel olarak hazırlanan temizlik setlerini tercih etmenizde yarar var. Ayrıca bu setler genelde mikrofiber süngeler ve özel sıvılar da bulunduruyor. Bu temizlik malzemeleri, ekran ve tuş gibi hassas noktalara zarar vermiyor.