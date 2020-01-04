Bilgisayar monitörleri ve televizyon ekranları nasıl temizlenir? Bunlara dikkat edin!

Elektronik eşyalarınızın hijyenini sağlamak için şu noktalara dikkat etmelisiniz:
ISLAK MENDİL KULLANMAYIN
Bilgisayar, telefon, televizyon gibi cihazların özellikle ekranlarını temizlerken ıslak mendil kullanmamanız gerekiyor. Çünkü ıslak mendillerin büyük bir bölümü kimyasal madde içeriyor ve bu maddeler elektronik cihaz ekipmanlarına zarar verebiliyor. Ayrıca hiçbir temizleyici özelliği de bulunmuyor. Islak olmaları nedeniyle eşyalarınıza zarar veriyor. Üstelik bir süre sonra özellikle bilgisayar, televizyon ve telefon ekranlarında lekelenmeler görülüyor.