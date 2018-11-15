Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Bir küvet dolusu bozuk parayla satın aldı!

'da yaşayan bir genç biriktirdiği 100 bin Rus rublesi değerindeki bozuk paralar ile piyasanın en pahalı telefonlarından satın aldı.

Giriş Tarihi: 15.11.2018 09:42 Güncelleme Tarihi: 15.11.2018 09:49
Bir küvet dolusu bozuk parayla iPhone Xs satın aldı!

Biriktirdiği paraları mağazaya getiren genç önce satıcıları sonra ise etrafındaki diğer müşterileri şaşkınlığa uğrattı. Mağaza çalışanlarının yoğun çalışmalarından sonra gencin paraları sayıldı ve gence bin 400 dolar değerindeki telefonu teslim edildi.

Bir küvet dolusu bozuk parayla iPhone Xs satın aldı!

Mağaza çalışanlarından birinin paylaştığı fotoğraf ise kısa sürede viral olarak yayıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bir küvet dolusu bozuk parayla iPhone Xs satın aldı!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Bir küvet dolusu bozuk parayla iPhone Xs satın aldı!
Bir küvet dolusu bozuk parayla iPhone Xs satın aldı!

ARABAYI MADENİ PARALARLA SATIN ALDI!

Çin'in Shenyang kentinde çok ilginç bir olay yaşandı. 110 bin dolarlık araba satın almak isteyen bir adam ödemenin 106 bin dolarını (660000 Yuan) madeni parayla yapmak isteyince herkes hayretler içinde kaldı.

Bir küvet dolusu bozuk parayla iPhone Xs satın aldı!

Birçok bankanın böyle bir ödemeye yanaşmaması üzerine Gan isimli alıcı bir kamyon tutarak paraları bankaya getirdi.

Bir küvet dolusu bozuk parayla iPhone Xs satın aldı!

Liaoshen Evening News'in geçtiği haberde 4 ton ağırlığındaki madeni paralar bir kamyonun kasasının alt kısmını doldurdu. Görevliler saatlerce paraları saymak ve tartmak için günlerce çalıştı.

BİZE ULAŞIN