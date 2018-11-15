Bir küvet dolusu bozuk parayla iPhone Xs satın aldı!

Rusya'da yaşayan bir genç biriktirdiği 100 bin Rus rublesi değerindeki bozuk paralar ile piyasanın en pahalı telefonlarından iPhone Xs satın aldı. Biriktirdiği paraları mağazaya getiren genç önce satıcıları sonra ise etrafındaki diğer müşterileri şaşkınlığa uğrattı. Mağaza çalışanlarının yoğun çalışmalarından sonra gencin paraları sayıldı ve gence bin 400 dolar değerindeki telefonu teslim edildi. Mağaza çalışanlarından birinin paylaştığı fotoğraf ise kısa sürede viral olarak yayıldı. ARABAYI MADENİ PARALARLA SATIN ALDI! Çin'in Shenyang kentinde çok ilginç bir olay yaşandı. 110 bin dolarlık araba satın almak isteyen bir adam ödemenin 106 bin dolarını (660000 Yuan) madeni parayla yapmak isteyince herkes hayretler içinde kaldı. Birçok bankanın böyle bir ödemeye yanaşmaması üzerine Gan isimli alıcı bir kamyon tutarak paraları bankaya getirdi. Liaoshen Evening News'in geçtiği haberde 4 ton ağırlığındaki madeni paralar bir kamyonun kasasının alt kısmını doldurdu. Görevliler saatlerce paraları saymak ve tartmak için günlerce çalıştı.