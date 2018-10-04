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Çalınan hesaplarını ten satışa çıkardılar!

Geçen hafta bilgileri çalınan hesaplarının deep web'de satıldığı ortaya çıktı.

İHA Teknoloji galerileri
Giriş Tarihi: 04.10.2018 01:35 Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 01:37
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Çalınan hesaplarını ten satışa çıkardılar!
Çalınan Facebook hesaplarını internetten satışa çıkardılar!
25 Eylül 2018’de büyük bir saldırıya uğramış ve 50 milyona yakın kullanıcının hesapları çalınmıştı.
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Çalınan hesaplarını ten satışa çıkardılar!
Çalınan Facebook hesaplarını internetten satışa çıkardılar!
Çalınan hesapların illegal veriler ve ürünlerin bulunduğu deep web üzerinden tanesi 3-12 ABD doları fiyatı arasında satışa sunulduğu belirtildi.
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Çalınan hesaplarını ten satışa çıkardılar!
Çalınan Facebook hesaplarını internetten satışa çıkardılar!
Hesaplar dijital para birimi bitcoin ve bitcoin cash ile satılıyor. Çalınan verilerin ise yaklaşık toplam değerinin ise 150-600 milyon dolar olabileceği ifade ediliyor.
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Çalınan hesaplarını ten satışa çıkardılar!
Çalınan Facebook hesaplarını internetten satışa çıkardılar!
Çalınan hesapların değerinin yüksek olmasının sebebi ise, kullanıcıların her turlu fotoğraf, yazışma, Messenger görüşmeleri ve Fecebook ile bağlantılı yaptığı diğer işlemlere ait hesap bilgilerinin bir arada sunulması.
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Çalınan hesaplarını ten satışa çıkardılar!
Çalınan Facebook hesaplarını internetten satışa çıkardılar!
Uzmanlar çalınan bilgilerin kişisel olduğu ve bu bilgilerin suçlular tarafından sahte hesaplar yaratılması veya kullanıcılarına şantaj için kullanabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
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Çalınan hesaplarını ten satışa çıkardılar!
Çalınan Facebook hesaplarını internetten satışa çıkardılar!
Ayrıca verinin yüksek rakamlardan alıcı bulmasının diğer siber suçluları bu alana çekeceği ve önümüzdeki günlerde benzer saldırıların artabileceği konusunda endişe ediliyor.
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Çalınan hesaplarını ten satışa çıkardılar!
Çalınan Facebook hesaplarını internetten satışa çıkardılar!
Büyük legal ticaret siteleri gibi ürün sağlayıcının güvenliğini deep web’de ölçen Dream Market’e göre çalınan hesapların sunulduğu kaynak oldukça güven verici.
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