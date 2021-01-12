CES 2021: TCL 20 5G ve TCL 20 SE tanıtıldı! Özellikleri nedir?

Telefon 6.67 inç bir ekrana 1080 x 2400 LCD ekrana ev sahipliği yapıyor ve 450 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. SDR'dan HDR'a daha iyi dönüşebilir bir sistem kurduğunu söyleyen TCL'in bu özelliği 10 Pro modelinde eleştirilmişti.

Önde 8 Megapiksellik bir kamera yer alırken, arka tarafta üçlü bir kamera kurulumu bulunuyor. Telefonun ana kamerasında 48 Megapiksel tercih ediliyor. Ana kamerada aynı zamanda otofokus özelliği yer alıyor. Ana kameraya 8 Megapiksel ultra geniş açılı bir kamera, 2 Megapiksel makro kamera yer alıyor.