CES 2021: TCL 20 5G ve TCL 20 SE tanıtıldı! Özellikleri nedir?

Telefonda 4G ve 5G arasında geçiş yapmayı sağlayan Smart 5G özelliği yer alıyor. 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı sunulan modelde bir de 256 GB'lık depolama alanı seçeneği bulunuyor.
TCL 20 5G'de HDR10 video oynatma desteği sunan şirket, aynı zamanda daha iyi renk doğruluğu için bir ekran kalibrasyon moduna da bünyesinde yer veriyor. Diğer özellikleri arasında 4.500 mAh pil, parmak izi sensörünün varlığı, Android 10 (11'e yükseltilecek) olması yer alıyor. Şu anda 5G modeli 299 euro olarak, İtalya'da satışa çıktı ve diğer ülkelerdeki çıkış tarihi ise Şubat ayına tekabül ediyor.