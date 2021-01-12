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: 20 5G ve TCL 20 SE tanıtıldı! Özellikleri nedir?

Pandemi nedeniyle online olarak gerçekleşiyor. Teknoloji şirketleri, etkinliği dahilinde yeni ürünlerini ve çözümlerini tanıtmaya devam ediyor. Çinli üretici , TCL 20 5G ve TCL 20 SE'yi duyurdu. TCL 20 5G ve TCL 20 SE'nin özellikleri nedir? Neler sunuyor?

Giriş Tarihi: 12.01.2021 11:01 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 11:10
CES 2021: TCL 20 5G ve TCL 20 SE tanıtıldı! Özellikleri nedir?

'in 20 serisi beş modelden oluşuyor ancak şu an karşımızda 20 5G ve 20 SE modelleri duruyor. 2021 yılındaki, 5G sektörüne yeni uygun fiyatlı bir telefon ile giriş yapan TCL, geçen yılki 10 5G modeline kıyasla 100 euro daha uygun bir fiyata satışa çıkıyor. Qualcomm'un daha uygun fiyatlı 5G donanımı olan 600 serisinden 690'a güvenen TCL'nin bu telefonunda düşük ve orta bant 5G frekanslarını destekleniyor ancak mmWave bulunmuyor.

CES 2021: TCL 20 5G ve TCL 20 SE tanıtıldı! Özellikleri nedir?

Telefon 6.67 inç bir ekrana 1080 x 2400 LCD ekrana ev sahipliği yapıyor ve 450 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. SDR'dan HDR'a daha iyi dönüşebilir bir sistem kurduğunu söyleyen 'in bu özelliği 10 Pro modelinde eleştirilmişti.

Önde 8 Megapiksellik bir kamera yer alırken, arka tarafta üçlü bir kamera kurulumu bulunuyor. Telefonun ana kamerasında 48 Megapiksel tercih ediliyor. Ana kamerada aynı zamanda otofokus özelliği yer alıyor. Ana kameraya 8 Megapiksel ultra geniş açılı bir kamera, 2 Megapiksel makro kamera yer alıyor.

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CES 2021: TCL 20 5G ve TCL 20 SE tanıtıldı! Özellikleri nedir?

Telefonda 4G ve 5G arasında geçiş yapmayı sağlayan Smart 5G özelliği yer alıyor. 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı sunulan modelde bir de 256 GB'lık depolama alanı seçeneği bulunuyor.

20 5G'de HDR10 video oynatma desteği sunan şirket, aynı zamanda daha iyi renk doğruluğu için bir ekran kalibrasyon moduna da bünyesinde yer veriyor. Diğer özellikleri arasında 4.500 mAh pil, parmak izi sensörünün varlığı, Android 10 (11'e yükseltilecek) olması yer alıyor. Şu anda 5G modeli 299 euro olarak, İtalya'da satışa çıktı ve diğer ülkelerdeki çıkış tarihi ise Şubat ayına tekabül ediyor.

CES 2021: TCL 20 5G ve TCL 20 SE tanıtıldı! Özellikleri nedir?

20 SE ise yukarıda bahsettiğimiz telefonun 5G versiyonunun kırpılmış hali de diyebiliriz. İki telefon genel anlamda aynı şekilde görünüyor. 20 SE modelinde ise 16 Megapiksellik ve 48 Megapiksellik kamera bulunuyor. Bu kamera kurulumu bölgeden bölgeye değişecek deniyor. Ana kameraya 5 Megapiksel ve iki adet 2 Megapiksel kamera eşlik ediyor. Telefonun ön kamerasının da bölgeden bölgeye değişeceği aktarılıyor ve burada da 8 ve 13 Megapiksel karşımıza çıkıyor. Telefonun bu özellikleri için 149 euro ödenmesi gerekiyor.

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