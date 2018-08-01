Çin bu projeyle dünya ekonomisini sarsacak

Çinli bilim insanları, birkaç yüz tonluk göktaşlarını robot sondalar vasıtası ile uzaydan toplayıp Dünya'ya getirmeyi planlıyor. Çin gözünü gök taşlarına dikti. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Çin birkaç yüz tonluk gök taşlarını robot sondalar vasıtası ile uzaydan toplayıp Dünya'ya getirmeyi planlıyor. Dünya yüzeyine indirerek incelemek ve madencilik çalışmaları yürütmek gerektiğini düşünüyorlar Çin'in bu adımı dünya ekonomisinde geri dönüşü zor bir etki yaratabilir. Zira bu sayede sağlanacak ekonomik fayda pek çok madenin değerinin düşmesine neden olabilir. Bu alanda çalışmalar yapan kurumlardan birisi de Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA). Zira NASA'nın uzay aracı göndererek üzerindeki değerli madenleri çıkarmak istediği asteroidin ekonomik değeri 10 bin katrilyon dolar. NASA projenin başlangıç tarihini öne çekerek 2022'de uzay aracının fırlatılacağını duyurdu. Dünya ekonomisinin toplam değeri ise sadece 73.7 trilyon dolar. Nikel, demir ve altın gibi değerli maddelere ev sahipliği yapan asteroide bir uzay aracı göndermek isteyen NASA henüz buradaki değerli maddeleri gezegenimize nasıl getireceğini bilmiyor.