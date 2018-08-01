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bu projeyle sini sarsacak

li bilim insanları, birkaç yüz tonluk göktaşlarını robot sondalar vasıtası ile dan toplayıp 'ya getirmeyi planlıyor.

Giriş Tarihi: 01.08.2018 13:54 Güncelleme Tarihi: 01.08.2018 14:02
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bu projeyle sini sarsacak
Çin bu projeyle dünya ekonomisini sarsacak

gözünü gök taşlarına dikti. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Çin birkaç yüz tonluk gök taşlarını robot sondalar vasıtası ile dan toplayıp 'ya getirmeyi planlıyor.

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bu projeyle sini sarsacak
Çin bu projeyle dünya ekonomisini sarsacak

yüzeyine indirerek incelemek ve madencilik çalışmaları yürütmek gerektiğini düşünüyorlar

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bu projeyle sini sarsacak
Çin bu projeyle dünya ekonomisini sarsacak

'in bu adımı sinde geri dönüşü zor bir etki yaratabilir. Zira bu sayede sağlanacak ekonomik fayda pek çok madenin değerinin düşmesine neden olabilir.

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bu projeyle sini sarsacak
Çin bu projeyle dünya ekonomisini sarsacak

Bu alanda çalışmalar yapan kurumlardan birisi de Amerikan Havacılık ve Dairesi (NASA).

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bu projeyle sini sarsacak
Çin bu projeyle dünya ekonomisini sarsacak

Zira NASA'nın aracı göndererek üzerindeki değerli madenleri çıkarmak istediği asteroidin k değeri 10 bin katrilyon dolar. NASA projenin başlangıç tarihini öne çekerek 2022'de nın fırlatılacağını duyurdu.

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bu projeyle sini sarsacak
Çin bu projeyle dünya ekonomisini sarsacak

sinin toplam değeri ise sadece 73.7 trilyon dolar.

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bu projeyle sini sarsacak
Çin bu projeyle dünya ekonomisini sarsacak

Nikel, demir ve altın gibi değerli maddelere ev sahipliği yapan asteroide bir aracı göndermek isteyen NASA henüz buradaki değerli maddeleri gezegenimize nasıl getireceğini bilmiyor.

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