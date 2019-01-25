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  • Çok gizli UFO belgeleri yayınlandı! İşte uzaylılarla ilgili şoke edici o belgeler...

Çok gizli belgeleri yayınlandı! İşte uzaylılarla ilgili şoke edici o belgeler...

Uzaylılarla ilgili tartışmalar tüm hararetiyle devam ediyor. Bazı uzmanları ve komplo teorisyenleri dünya dışı canlılarla ilgili iddiaları tekrardan gündeme getirirken, bomba bir gelişme yaşandı. 'de yıllarca gizli olan UFO belgelerini kamuoyu ile paylaştı. Belgeler sanal alemi salladı.

Giriş Tarihi: 25.01.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 09:41
Çok gizli UFO belgeleri yayınlandı! İşte uzaylılarla ilgili şoke edici o belgeler...

tarafından gerçekleştirilen 38 adet gizli proje bir soru önergesi ile ortaya çıktı.

Çok gizli UFO belgeleri yayınlandı! İşte uzaylılarla ilgili şoke edici o belgeler...

Savunma İstihbarat Örgütü DIA'nın yaklaşık 40 senedir gizli olarak tuttuğu belgelerde araştırmaları da yer alıyor.

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Çok gizli UFO belgeleri yayınlandı! İşte uzaylılarla ilgili şoke edici o belgeler...

Projeler arasında süper silahlar, motoru ve pek çok ilginç başlık bulunuyor.

Çok gizli UFO belgeleri yayınlandı! İşte uzaylılarla ilgili şoke edici o belgeler...

Belgelere göre hükümeti 'ları araştırma için 22 milyon dolar para karcadı.

Çok gizli UFO belgeleri yayınlandı! İşte uzaylılarla ilgili şoke edici o belgeler...

Belgeler proje detaylarını tam olarak açıklamasa da bazı önemli noktalara değiniyor.

Çok gizli UFO belgeleri yayınlandı! İşte uzaylılarla ilgili şoke edici o belgeler...

Değinilen konular genel olarak başlık biçiminde servis edildi.

Çok gizli UFO belgeleri yayınlandı! İşte uzaylılarla ilgili şoke edici o belgeler...

Kara projeler olarak tabir edilen gelişmiş silah teknolojileri araştırmalarında, görünmezlik, nükleer teknoloji ile güçlendirilmiş iticisi ve solucandelikleri konu alındı.

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