Dünya devinden bir rekor daha! 24 saatte 30 milyar dolar

E-ticaret devi Alibaba, Dünya Bekarlar Günü'nde (Single Day) satış rekoru kırdı. Çin'li şirket,24 saatte 30 milyar dolarlık satış yaptı. Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba Bekarlar Günü'nde yeni bir rekora imza attı. Alibaba'nın ilk defa 2009 yılında hayata geçirdiği festivalden 24 saatte 30 milyar dolar gelir elde edildi. BEKARLAR GÜNÜ NEDİR? Alibaba, Bekarlar Günü'nü, Sevgililer Günü'nün anti tezi olarak icat etmişti. İnsirim ilk olarak 2009 yılında uygulanmıştı. JACK MA KİMDİR? Alibaba'nın kurucusu 1964 doğumlu Jack Ma, henüz 2013 yılında CEO pozisyonundan istifa etmiş, bu görevi iki yıl sonrasında Daniel Zhang'a devretmişti. Bu tarihten sonra operasyonel çalışmalardan ve günlük işlerin yönetiminden kendini uzak tutan Jack Ma, eğitim, çevre ve hayırseverlik konularına yoğunlaşmıştı. 1999 yılında Jack Ma ve 17 ortağının 60 bin dolar bütçeyle kurduğu şirket, asgari 102 yıl ömür, yani üç nesle ulaşma hedefiyle yola çıkmıştı. Alibaba, 2000'lerin başında işletmelerin ürünlerini tüketicilere doğrudan satabildikleri bir çevrimiçi pazar kurarak muazzam bir çıkışa imza attı.