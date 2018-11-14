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devinden bir rekor daha! 24 saatte 30 milyar dolar

E-ticaret devi Alibaba, Bekarlar Günü'nde (Single Day) satış rekoru kırdı. 'li şirket,24 saatte 30 milyar dolarlık satış yaptı.

Giriş Tarihi: 14.11.2018 10:55 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 11:01
Dünya devinden bir rekor daha! 24 saatte 30 milyar dolar

merkezli e-ticaret devi Alibaba Bekarlar Günü'nde yeni bir rekora imza attı.

Dünya devinden bir rekor daha! 24 saatte 30 milyar dolar

Alibaba'nın ilk defa 2009 yılında hayata geçirdiği festivalden 24 saatte 30 milyar dolar gelir elde edildi.

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Dünya devinden bir rekor daha! 24 saatte 30 milyar dolar

BEKARLAR GÜNÜ NEDİR?

Alibaba, Bekarlar Günü'nü, Sevgililer Günü'nün anti tezi olarak icat etmişti. İnsirim ilk olarak 2009 yılında uygulanmıştı.

Dünya devinden bir rekor daha! 24 saatte 30 milyar dolar

JACK MA KİMDİR?

Alibaba'nın kurucusu 1964 doğumlu , henüz 2013 yılında CEO pozisyonundan istifa etmiş, bu görevi iki yıl sonrasında Daniel Zhang'a devretmişti.

Dünya devinden bir rekor daha! 24 saatte 30 milyar dolar

Bu tarihten sonra operasyonel çalışmalardan ve günlük işlerin yönetiminden kendini uzak tutan , eğitim, çevre ve hayırseverlik konularına yoğunlaşmıştı.

Dünya devinden bir rekor daha! 24 saatte 30 milyar dolar

1999 yılında ve 17 ortağının 60 bin dolar bütçeyle kurduğu şirket, asgari 102 yıl ömür, yani üç nesle ulaşma hedefiyle yola çıkmıştı.

Dünya devinden bir rekor daha! 24 saatte 30 milyar dolar

Alibaba, 2000'lerin başında işletmelerin ürünlerini tüketicilere doğrudan satabildikleri bir çevrimiçi pazar kurarak muazzam bir çıkışa imza attı.

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