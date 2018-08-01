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'taki yeni emoji kafa karıştırdı

Geçtiğimiz günlerde 'a yeni eklenen emoji kafaları bir hayli karıştırdı. Ancak sonrasında bu emojinin sırrı çözüldü.

Giriş Tarihi: 01.08.2018 20:57 Güncelleme Tarihi: 01.08.2018 20:58
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'taki yeni emoji kafa karıştırdı
Facebook'taki yeni emoji kafa karıştırdı
Kişiler sosyal medyada mutluluk, üzüntü ve kızgınlıklarını bir emoji ile kolaylıkla belirtebiliyor. emoji'leri de sosyal medya ağında en çok kullanılan duygu ve ifade bildirimleri arasında yer alıyor.
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'taki yeni emoji kafa karıştırdı
Facebook'taki yeni emoji kafa karıştırdı
Peki, bir uçak ile hangi duygu ifade edilebilir? Kafa karıştıran bir reaksiyonu kullanıma sunan yeni emoji'si ise oldukça konuşulacağa benziyor.
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'taki yeni emoji kafa karıştırdı
Facebook'taki yeni emoji kafa karıştırdı
’un yorumlar altına, sessiz sedasız eklediği yeni emoji'nin amacı ise henüz tam olarak bilinmiyor. Standart emoji'lerin yanına eklenen uçak emoji'si, bir anda sosyal medya gündemine gelmeyi de başardı
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'taki yeni emoji kafa karıştırdı
Facebook'taki yeni emoji kafa karıştırdı
cephesinden ise ilginç bir açıklamanın geldiği iddia ediliyor. Resmi olmayan bu açıklamaya göre, şirketin bir yazılımcısı, bu emoji'yi bir hackathon olarak denerken, yanlışlıkla kullanıma açmış.
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'taki yeni emoji kafa karıştırdı
Facebook'taki yeni emoji kafa karıştırdı
Android kullanıcıları ise, bu eklentiye hala sahip olabilir durumda. Bunu yapmak için, uygulamasını son sürüme güncelledikten sonra, uygulamanın ön belleğini temizleyebilir.
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'taki yeni emoji kafa karıştırdı
Facebook'taki yeni emoji kafa karıştırdı

İşin bir diğer ilginç yanı ise, sosyal medya devinin böyle bir özellik sunmayı planlamamış olması. Küçük bir çalışma olarak ortaya çıkan bu durum, kısa bir süre internet ortamında yayıldı. (NTV)

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'taki yeni emoji kafa karıştırdı
Facebook'taki yeni emoji kafa karıştırdı

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