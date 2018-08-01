Facebook'taki yeni emoji kafa karıştırdı

Geçtiğimiz günlerde Facebook'a yeni eklenen emoji kafaları bir hayli karıştırdı. Ancak sonrasında bu emojinin sırrı çözüldü. Kişiler sosyal medyada mutluluk, üzüntü ve kızgınlıklarını bir emoji ile kolaylıkla belirtebiliyor. Facebook emoji'leri de sosyal medya ağında en çok kullanılan duygu ve ifade bildirimleri arasında yer alıyor. Peki, bir uçak ile hangi duygu ifade edilebilir? Kafa karıştıran bir reaksiyonu kullanıma sunan yeni Facebook emoji'si ise oldukça konuşulacağa benziyor. Facebook’un yorumlar altına, sessiz sedasız eklediği yeni emoji'nin amacı ise henüz tam olarak bilinmiyor. Standart emoji'lerin yanına eklenen uçak emoji'si, bir anda sosyal medya gündemine gelmeyi de başardı Facebook cephesinden ise ilginç bir açıklamanın geldiği iddia ediliyor. Resmi olmayan bu açıklamaya göre, şirketin bir yazılımcısı, bu emoji'yi bir hackathon olarak denerken, yanlışlıkla kullanıma açmış. Android kullanıcıları ise, bu eklentiye hala sahip olabilir durumda. Bunu yapmak için, Facebook uygulamasını son sürüme güncelledikten sonra, uygulamanın ön belleğini temizleyebilir. İşin bir diğer ilginç yanı ise, sosyal medya devinin böyle bir özellik sunmayı planlamamış olması. Küçük bir çalışma olarak ortaya çıkan bu durum, kısa bir süre internet ortamında yayıldı. (NTV) DİĞER FOTO GALERİLERİMİZ İÇİN TIKLAYIN...