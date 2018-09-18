FIFA 19 için Türk kullanıcılara para iadesi

Ülkemizde FIFA 19 bir süreliğine uygun fiyatla satışa çıkmıştı ve kısa bir süre sonra da oyunun fiyatı eski haline dönmüştü. Bu olayla ilgili FIFA tarafından bir açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde FIFA 19, 12 saat boyunca standart fiyatı olan 359 TL'den, 209 TL'ye düşmüş, bu indirim kısa sürede sosyal medya sayesinde hayli konuşulmuştu. Söz konusu indirimin bir hata sonucu yapıldığı ortaya çıkmış ve oyun yaklaşık 12 saat sonra eski fiyatına dönmüştü. Ancak binlerce kullanıcı oyunu indirimli fiyatı ile satın almıştı. Yapımcı firmanın bu hatadan sonra nasıl bir politika izleyeceği belli oldu. Sony, 12 Eylül'de oyun indirime girmeden önce satın alan bütün oyunculara fiyat farkını iade etme kararı aldı. FIFA 19'UN EN İYİ İNGİLİZ TAKIMLARI BELLİ OLDU ARSENAL Attacking: 85 Mid: 82 Defense: 81 AFC BOURNEMOUTH Attacking: 77 Mid: 75 Def: 76 BRIGHTON Attacking: 76 Mid: 76 Def: 75 CARDİFF CİTY Attacking: 73 Mid: 74 Def: 73