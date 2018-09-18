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için Türk kullanıcılara para iadesi

Ülkemizde bir süreliğine uygun fiyatla satışa çıkmıştı ve kısa bir süre sonra da oyunun fiyatı eski haline dönmüştü. Bu olayla ilgili FIFA tarafından bir açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 18.09.2018 17:23 Güncelleme Tarihi: 18.09.2018 17:28
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için Türk kullanıcılara para iadesi
FIFA 19 için Türk kullanıcılara para iadesi
Geçtiğimiz günlerde , 12 saat boyunca standart fiyatı olan 359 TL'den, 209 TL'ye düşmüş, bu indirim kısa sürede sosyal medya sayesinde hayli konuşulmuştu.
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için Türk kullanıcılara para iadesi
FIFA 19 için Türk kullanıcılara para iadesi
Söz konusu indirimin bir hata sonucu yapıldığı ortaya çıkmış ve oyun yaklaşık 12 saat sonra eski fiyatına dönmüştü. Ancak binlerce kullanıcı oyunu indirimli fiyatı ile satın almıştı.
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için Türk kullanıcılara para iadesi
FIFA 19 için Türk kullanıcılara para iadesi
Yapımcı firmanın bu hatadan sonra nasıl bir politika izleyeceği belli oldu. Sony, 12 Eylül'de oyun indirime girmeden önce satın alan bütün oyunculara fiyat farkını iade etme kararı aldı.
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için Türk kullanıcılara para iadesi
FIFA 19 için Türk kullanıcılara para iadesi

FIFA 19'UN EN İYİ İNGİLİZ TAKIMLARI BELLİ OLDU

ARSENAL

Attacking: 85
Mid: 82
Defense: 81

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için Türk kullanıcılara para iadesi
FIFA 19 için Türk kullanıcılara para iadesi
AFC BOURNEMOUTH

Attacking: 77
Mid: 75
Def: 76
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için Türk kullanıcılara para iadesi
FIFA 19 için Türk kullanıcılara para iadesi
BRIGHTON

Attacking: 76
Mid: 76
Def: 75
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için Türk kullanıcılara para iadesi
FIFA 19 için Türk kullanıcılara para iadesi
CARDİFF CİTY

Attacking: 73
Mid: 74
Def: 73
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