Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Garsonbot sipariş alıp servis yapıyor!

'de öğrencileri tarafından geliştirilen ve öğrenen özelliğiyle dikkat çeken "Garson " okul kantininde ilk servisini başarıyla tamamladı Öğrencilerin tasarladığı robot aynı zamanda çalıştığı yerde kaç masa olduğunu öğrenip, müşterilerin cihazlarına bağlanarak sipariş alabiliyor.

İHA Teknoloji galerileri
Giriş Tarihi: 19.03.2018 11:29 Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 11:31
  • 1
  • 6
Garsonbot sipariş alıp servis yapıyor!
Garsonbot sipariş alıp servis yapıyor!

öğrencilerinden Volkan Maden ve Furkan Bulut, ler arası proje yarışması için "Garsonbot" ismini verdikleri projesini tamamladı. Yarışmaya da katılan liseliler, bölge birincisi oldu.

  • 2
  • 6
Garsonbot sipariş alıp servis yapıyor!
Garsonbot sipariş alıp servis yapıyor!

Yarışmaya uzun bir süredir hazırlandıklarını belirten okulun öğretmenlerinden Ahmet Bağbars, bölge yarışmasında birinci seçildiklerini ve Türkiye finallerine katılmaya hak kazandıklarını aktardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 6
Garsonbot sipariş alıp servis yapıyor!
Garsonbot sipariş alıp servis yapıyor!

Projenin yerelde , genelde Türkiye için önemli bir çalışma olduğunu aktaran Bağbars, "Elimizde olan imkanlar dahilinde öğrencilerimin isteği ve fikriyle bir tasarlamak istedik. İlk olarak yaptığımız Garsonbot'umuz küçük bir boyuttaydı ve geliştirdik. Öğrencilerimin cesareti ve yine isteğiyle Malatya'da düzenlenen yarışmasına bu projeyle katılmaya karar verdik, çok şükür yarışmada da birinci olduk. Özellikle Bingöl'de bu tür teknolojik cihazların üretiminde, AR-GE'sinde öncü olmak istiyoruz. Okul olarak buna çok önem veriyoruz" dedi.

  • 4
  • 6
Garsonbot sipariş alıp servis yapıyor!
Garsonbot sipariş alıp servis yapıyor!

KAÇ MASA OLDUĞUNU KENDİSİ ÖĞRENİP, SİPARİŞ ALABİLİYOR

Küçüklüğünden beri teknoloji alanına merak saldığını belirten öğrencilerden Volkan Maden ise bir hayalini gerçekleştirdiğini kaydetti.

  • 5
  • 6
Garsonbot sipariş alıp servis yapıyor!
Garsonbot sipariş alıp servis yapıyor!

Geliştirdikleri un benzerlerinden farklı olduğunu dile getiren Maden, "Bilişim derslerimizde çizgi izleyen robot tasarımlarını izledik. İncelediğimiz robotlardan sonra bir çalışma yapma fikri doğdu. İlk olarak robotun nasıl ve ne mantıkla çalışması gerektiğini düşündük. Bu çalışmalarının ardından bir garson robot yapmaya karar verdik. Adına da 'Garsonbot' dedik. Benzer çalışmaların olduğunu görünce farklı birkaç özellik yapmaya karar verdik. Bu özellikler neler. Öğrenen bir garson robot yapmayı planladık. Bu robotunun öğrenen kısmı da şu şekilde, bir kafeye veya restorana gittiğiniz zaman kaç masa olduğunu robot kendisi öğreniyor ve bizim bir masa sayısı belirlememize gerek kalmıyor. Bununla birlikte iki adet android program tasarladık. Bluetooth özelliği ile müşterilerin cihazına bağlanıyoruz ve siparişleri alıyoruz. Bu robot çalışması benim hayalimdi. Küçük yaşımdan beri bilgisayar ve robotlar üzerine araştırmalar yapıyordum. Sonunda hayalim olan bir çalışmayı yaptım ve geliştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

  • 6
  • 6
Garsonbot sipariş alıp servis yapıyor!
Garsonbot sipariş alıp servis yapıyor!

Furkan Bulut ise Türkiye finallerinde de birinci olmak için Garsonbot'u geliştirmeyi sürdüreceklerini aktardı.

BİZE ULAŞIN