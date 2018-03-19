Garsonbot sipariş alıp servis yapıyor!

Projenin yerelde Bingöl, genelde Türkiye için önemli bir çalışma olduğunu aktaran Bağbars, "Elimizde olan imkanlar dahilinde öğrencilerimin isteği ve fikriyle bir robot tasarlamak istedik. İlk olarak yaptığımız Garsonbot'umuz küçük bir boyuttaydı ve geliştirdik. Öğrencilerimin cesareti ve yine isteğiyle Malatya'da düzenlenen TÜBİTAK yarışmasına bu projeyle katılmaya karar verdik, çok şükür yarışmada da birinci olduk. Özellikle Bingöl'de bu tür teknolojik cihazların üretiminde, AR-GE'sinde öncü olmak istiyoruz. Okul olarak buna çok önem veriyoruz" dedi.