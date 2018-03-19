Garsonbot sipariş alıp servis yapıyor!

Geliştirdikleri robotun benzerlerinden farklı olduğunu dile getiren Maden, "Bilişim derslerimizde çizgi izleyen robot tasarımlarını izledik. İncelediğimiz robotlardan sonra bir çalışma yapma fikri doğdu. İlk olarak robotun nasıl ve ne mantıkla çalışması gerektiğini düşündük. Bu çalışmalarının ardından bir garson robot yapmaya karar verdik. Adına da 'Garsonbot' dedik. Benzer çalışmaların olduğunu görünce farklı birkaç özellik yapmaya karar verdik. Bu özellikler neler. Öğrenen bir garson robot yapmayı planladık. Bu robotunun öğrenen kısmı da şu şekilde, bir kafeye veya restorana gittiğiniz zaman kaç masa olduğunu robot kendisi öğreniyor ve bizim bir masa sayısı belirlememize gerek kalmıyor. Bununla birlikte iki adet android program tasarladık. Bluetooth özelliği ile müşterilerin cihazına bağlanıyoruz ve siparişleri alıyoruz. Bu robot çalışması benim hayalimdi. Küçük yaşımdan beri bilgisayar ve robotlar üzerine araştırmalar yapıyordum. Sonunda hayalim olan bir çalışmayı yaptım ve geliştirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.