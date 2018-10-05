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'yerli üretim' logolu ilk telefon oldu!

Türkiye'de yerli üretim atağı sürüyor. Bu süreç teknolojiye de sıçradı ve markası, yeni telefonu modelini 'yerli üretim' logolu ilk akıllı telefon olarak satışa sunuyor.

Giriş Tarihi: 05.10.2018 20:08 Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 20:10
GM 9 Pro 'yerli üretim' logolu ilk telefon oldu!
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GM 9 Pro 'yerli üretim' logolu ilk telefon oldu!

'ın İstanbul İkitelli'de, yıllık 2.5 milyon adet üretim kapasiteli yeni fabrikasında üretilen yerli üretim logolu telefonlar, raflardaki yerini aldı.

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GM 9 Pro 'yerli üretim' logolu ilk telefon oldu!

TÜM GENERAL MOBILE ÜRÜNLERİNDE KULLANILACAK

33 ülkede faaliyet gösteren, inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları ile kısa sürede dikkat çeken , kısa süre önce lansmanını yaptığı amiral gemisi ve diğer tüm ürünlerinde yerli üretim logosunu kullanacak.

GM 9 Pro 'yerli üretim' logolu ilk telefon oldu!

SATIŞ FİYATI DA AMBALAJDA YER ALACAK

Ticaret Bakanlığı'nın fiyat etiketi yönetmeliğinde yaptığı düzenleme kapsamında yerli üretim logosunun yanı sıra etiket ve listerlerde ürünün üretim yeri ve ayırıcı özelliği de yer alıyor. Ayrıca tüm vergiler dahil satış fiyatı da ambalajda yer alacak.

GM 9 Pro 'yerli üretim' logolu ilk telefon oldu!

GM 9 PRO SATIŞ FİYATI

NTV'ye göre 'nun etikette yer alacak satış fiyatı, lansman fiyatı olan KDV dahil 2899 lira. , fiyat politikasını değiştirmeden yeni yönetmelikle birlikte mevcut fiyatları uygulamayı sürdürüyor.

GM 9 Pro 'yerli üretim' logolu ilk telefon oldu!

GM 9 PRO KAMERA ÖZELLİKLERİ

Kalitesi DxOMark tarafından onaylanan, yapay zeka ile güçlendirilmiş, 12MP ve 8MP'lik çift kameraya sahip ; Gorilla Glass 5 ile darbelere ve çizilmelere karşı daha dayanıklı ve sağlam olarak tasarlandı.

GM 9 Pro 'yerli üretim' logolu ilk telefon oldu!

GM 9 PRO İŞLEMCİ VE RAM ÖZELLİKLERİ

Gelişmiş Kryo işlemci mimarisine sahip, Qualcomm Snapdragon SDM660 ile yüksek performans sunan ; 4GB RAM ve 64GB dahili hafızası ile en zorlayıcı oyunlarda bile nefes kesen performans sağlıyor.

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