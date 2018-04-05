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'dan kendini sildirmek için 400 bin TL harcadı!

ABD'de bir kullanıcısı kendini Google'dan sildirebilmek için adeta bir servet harcadı.

Giriş Tarihi: 05.04.2018 16:58 Güncelleme Tarihi: 05.04.2018 16:59
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'dan kendini sildirmek için 400 bin TL harcadı!
Google'dan kendini sildirmek için 400 bin TL harcadı!

, Avrupa Adalet Divanı'nın kişisel bilgileri isteğe göre siteden kaldırma yönündeki kararı sonrası Avrupa'daki kullanıcıların başvurmaları halinde arama motorundaki istenmeyen arama sonuçlarını kaldırıyor.

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'dan kendini sildirmek için 400 bin TL harcadı!
Google'dan kendini sildirmek için 400 bin TL harcadı!
Ancak teknoloji devi Avrupa'da yaşayan kullanıcılara sunduğu bu hakkı dünyanın diğer noktalarında benzer bir yasa olmadığı gerekçesiyle oradaki kişilere sunmuyor. Google'ın bu politikası ABD'de ilginç bir habere konu oldu.
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'dan kendini sildirmek için 400 bin TL harcadı!
Google'dan kendini sildirmek için 400 bin TL harcadı!

400 BİN TL HARCADI

ABD'de yaşayan Jeff Ervine isimli bir kullanıcı 'ın Avrupa'da sunduğu 'unutulma hakkı'ndan yararlanabilmek için 100 bin dolar (yaklaşık 400 bin TL) harcadı.

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'dan kendini sildirmek için 400 bin TL harcadı!
Google'dan kendini sildirmek için 400 bin TL harcadı!
ntv'nin haberine göre 1 milyar dolarlık bir hedge fonu yöneticisi olan Ervine adını ’da arattığında ilk çıkan sitenin kendisini dolandırıcı olarak tanıtan bir platform olduğunu fark etti.
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'dan kendini sildirmek için 400 bin TL harcadı!
Google'dan kendini sildirmek için 400 bin TL harcadı!
Aynı sitede ailesinin ve kendisinin fotoğraflarının izinsiz bir şekilde kullanılmıştı.
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'dan kendini sildirmek için 400 bin TL harcadı!
Google'dan kendini sildirmek için 400 bin TL harcadı!
Söz konusu sitenin kurucusu ise 26 yaşında Hakan Yalıncak isimli dolandırıcılık suçundan cezaevinde olan bir gençti. Zira Ervine, Yalıncak tutuklanmasında FBI'a yardımcı olmuş, intikam almak isteyen genç ise fon yöneticisi hakkında yalan bilgiler içeren bu siteyi kurmuştu.
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'dan kendini sildirmek için 400 bin TL harcadı!
Google'dan kendini sildirmek için 400 bin TL harcadı!
Site ile ilgili 'a başvuruda bulunan Ervine, arama motorunun bu siteyi arama sonuçlarında öne çıkarmaktan vazgeçmesini istedi. Google ise bir mahkeme kararı olmadığı sürece böyle bir adım atmak zorunda olmadığını belirtti.
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