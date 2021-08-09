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Giriş Tarihi: 09.08.2021 10:44 Güncelleme Tarihi: 09.08.2021 10:45

Güneş sisteminin kaderi belli oldu! Samanyolu'nun sonu böyle olacak!

Hubble Uzay Teleskobu'nun birbirini parçalamakta olan üç galaksiyi bir arada yakaladığı görüntü, bilim insanlarının Samanyolu galaksisinin kaderine erken bir bakış atma imkanı sağladı.

Güneş sisteminin kaderi belli oldu! Samanyolu’nun sonu böyle olacak!

Dünya'dan 389 ışıkyılı uzaklıkta Lynx takımyıldızında Arp 195 isimli bir galaksi kümesi bulunuyor. Bu küme üç yönlü çekim kuvveti etkisiyle birbirini parçalamakta olan üç galaksiden oluşuyor. ESA (Avrupa Uzay Ajansı) tarafından yapılan değerlendirmeye göre Samanyolu galaksisi, 4.5 milyar yıl sonra Andromeda galaksisi ile çarpıştığında, Arp 195'teki gibi bir olay yaşayacak. Araştırmacılar Samanyolu'nun kaderinin böyle olacağını tahmin ediyor.

Güneş sisteminin kaderi belli oldu! Samanyolu’nun sonu böyle olacak!

Çarpışan galaksilerin görüntüsü, Hubble Uzay Teleskobu'nun faaliyete geçmesinden 2 hafta sonra yakalandı. NASA tarafından yapılan açıklamaya göre, üç galaksi giderek birbirine daha yakın bir yörünge içinde dönüyor ve birbirlerine çarpıyorlar.

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Güneş sisteminin kaderi belli oldu! Samanyolu’nun sonu böyle olacak!

Uzmanlar, büyük olan galaksinin daha güçlü olan çekim kuvvetinden yararlanarak, küçük olan galaksilerden yıldızları ve başka gökcisimlerini çaldığını düşünüyor. Çarpışmada ortaya çıkan yıldız, gaz ve toz çizgilerinin oluşmasının nedenlerinden biri de bu.

Güneş sisteminin kaderi belli oldu! Samanyolu’nun sonu böyle olacak!

Bu çarpışma sonunda galaksiler birleşip, tek bir gök ada haline gelecek. Bir yok oluş gibi görünse de, araştırmacıları galaksilerin içindeki yıldızların arasında oldukça büyük boşluklar olduğunu ve bu yüzden yıldızların birbirleriyle çarpışmasının pek olası olmadığını söylüyor.

Güneş sisteminin kaderi belli oldu! Samanyolu’nun sonu böyle olacak!

Bununla birlikte bu birleşmenin sonucunda ortaya çıkan galakside yeni yıldız doğumlarının oluşacaklarını belirtiyorlar. Bir uzman, "Çarpışmayla ortaya çıkan ekstra malzemeler, yeni galakside daha fazla yeni yıldızın oluşmasını sağlayacaktır" dedi.

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