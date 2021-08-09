Güneş sisteminin kaderi belli oldu! Samanyolu’nun sonu böyle olacak!

Dünya'dan 389 ışıkyılı uzaklıkta Lynx takımyıldızında Arp 195 isimli bir galaksi kümesi bulunuyor. Bu küme üç yönlü çekim kuvveti etkisiyle birbirini parçalamakta olan üç galaksiden oluşuyor. ESA (Avrupa Uzay Ajansı) tarafından yapılan değerlendirmeye göre Samanyolu galaksisi, 4.5 milyar yıl sonra Andromeda galaksisi ile çarpıştığında, Arp 195'teki gibi bir olay yaşayacak. Araştırmacılar Samanyolu'nun kaderinin böyle olacağını tahmin ediyor.