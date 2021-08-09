Güneş sisteminin kaderi belli oldu! Samanyolu’nun sonu böyle olacak!

Dünya'dan 389 ışıkyılı uzaklıkta Lynx takımyıldızında Arp 195 isimli bir galaksi kümesi bulunuyor. Bu küme üç yönlü çekim kuvveti etkisiyle birbirini parçalamakta olan üç galaksiden oluşuyor. ESA (Avrupa Uzay Ajansı) tarafından yapılan değerlendirmeye göre Samanyolu galaksisi, 4.5 milyar yıl sonra Andromeda galaksisi ile çarpıştığında, Arp 195'teki gibi bir olay yaşayacak. Araştırmacılar Samanyolu'nun kaderinin böyle olacağını tahmin ediyor. Çarpışan galaksilerin görüntüsü, Hubble Uzay Teleskobu'nun faaliyete geçmesinden 2 hafta sonra yakalandı. NASA tarafından yapılan açıklamaya göre, üç galaksi giderek birbirine daha yakın bir yörünge içinde dönüyor ve birbirlerine çarpıyorlar. Uzmanlar, büyük olan galaksinin daha güçlü olan çekim kuvvetinden yararlanarak, küçük olan galaksilerden yıldızları ve başka gökcisimlerini çaldığını düşünüyor. Çarpışmada ortaya çıkan yıldız, gaz ve toz çizgilerinin oluşmasının nedenlerinden biri de bu. Bu çarpışma sonunda galaksiler birleşip, tek bir gök ada haline gelecek. Bir yok oluş gibi görünse de, araştırmacıları galaksilerin içindeki yıldızların arasında oldukça büyük boşluklar olduğunu ve bu yüzden yıldızların birbirleriyle çarpışmasının pek olası olmadığını söylüyor. Bununla birlikte bu birleşmenin sonucunda ortaya çıkan galakside yeni yıldız doğumlarının oluşacaklarını belirtiyorlar. Bir uzman, 'Çarpışmayla ortaya çıkan ekstra malzemeler, yeni galakside daha fazla yeni yıldızın oluşmasını sağlayacaktır' dedi. GÜNEŞ SİSTEMİ NE OLACAK? Yapılan değerlendirmeye göre Samanyolu'nu da Arp 195'teki gibi bir kader bekliyor. Astronomlar, Samanyolu'nun, Andromeda ile birleşeceğini, az sayıda yıldızın çarpışacağını tahmin ediyor. Güneş sistemi büyük olasılıkla zarar görmeden hayatta kalacak, ancak yeni galaksinin merkezi etrafındaki yolu farklı olabilir. Samanyolu ve Andromeda galaksisi arasındaki çarpışma ve birleşme aslında Samanyolu için bir ilk değil. Daha önce yapılan bir araştırmaya göre galaksimiz, son 12 milyar yıl içinde en az bir düzine başka galaksi ile çarpıştı ve onları yuttu.