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11 güncellemesini alacak Huawei ve Honor telefonlar listesi! EMUI 11 güncellemesi ne zaman çıkacak?

hakkında son dönemde bolca dedikodular çıkıyor. Bu söylentilerin hedefinde ise 40 serisi bulunuyor. Farklı kaynaklardan gelen farklı iddialar dolanıp duruyor. Mate 40 serisi merak ediliyor, ancak merak edilen başka bir konu daha var, yani Huawei'nin yeni arayüz güncellemesi 11'den bahsediyoruz. EMUI 11'in ne zaman çıkacağı ve hangi telefonlara geleceği belli oldu. Lafı daha fazla uzatmadan neler olduğuna birlikte bakalım.

Giriş Tarihi: 09.07.2020 14:15 Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 14:25
Huawei EMUI 11 güncellemesini alacak Huawei ve Honor telefonlar listesi! EMUI 11 güncellemesi ne zaman çıkacak?

Akıllı telefon dünyasının güçlü isimlerinden biri olmayı başaran 'nin kullandığı arayüzünün yeni güncellemesinin ne zaman ve hangi telefonlara geleceği belli oldu.

Huawei EMUI 11 güncellemesini alacak Huawei ve Honor telefonlar listesi! EMUI 11 güncellemesi ne zaman çıkacak?

11 güncellemesi ne zaman çıkacak? Bu sorunun cevabı haberimizde...

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Huawei EMUI 11 güncellemesini alacak Huawei ve Honor telefonlar listesi! EMUI 11 güncellemesi ne zaman çıkacak?

'nin üst düzey yöneticilerinden biri olan Wang Chenglu, Android 11 ile birlikte yayınlanacağı söylenen 11 sürümü için açıklama yaptı.

Huawei EMUI 11 güncellemesini alacak Huawei ve Honor telefonlar listesi! EMUI 11 güncellemesi ne zaman çıkacak?

Chenglu, yaptığı açıklamalarda 11 güncellemesi için 2020 yılının üçüncü çeyreğini işaret etti.

Huawei EMUI 11 güncellemesini alacak Huawei ve Honor telefonlar listesi! EMUI 11 güncellemesi ne zaman çıkacak?

Yani bu açıklama ile birlikte, 11 güncellemesi temmuz ile eylül ayları içinde telefonlarda yayınlanmış olacak.

Huawei EMUI 11 güncellemesini alacak Huawei ve Honor telefonlar listesi! EMUI 11 güncellemesi ne zaman çıkacak?

İşte 11 güncellemesi alması kesin olan telefonlar

Huawei EMUI 11 güncellemesini alacak Huawei ve Honor telefonlar listesi! EMUI 11 güncellemesi ne zaman çıkacak?

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