Huawei EMUI 11 güncellemesini alacak Huawei ve Honor telefonlar listesi! EMUI 11 güncellemesi ne zaman çıkacak?

HaberlerGaleriHuawei EMUI 11 güncellemesini alacak Huawei ve Honor telefonlar listesi! EMUI 11 güncellemesi ne zaman çıkacak?
HuaweiEMUI 11 güncellemesini alacak Huawei ve Honor telefonlar listesi! EMUI 11 güncellemesi ne zaman çıkacak?
Huawei hakkında son dönemde bolca dedikodular çıkıyor. Bu söylentilerin hedefinde ise Mate 40 serisi bulunuyor. Farklı kaynaklardan gelen farklı iddialar dolanıp duruyor. Mate 40 serisi merak ediliyor, ancak merak edilen başka bir konu daha var, yani Huawei'nin yeni arayüz güncellemesi EMUI 11'den bahsediyoruz. EMUI 11'in ne zaman çıkacağı ve hangi telefonlara geleceği belli oldu. Lafı daha fazla uzatmadan neler olduğuna birlikte bakalım.
Giriş Tarihi: 09.07.2020
14:15
Güncelleme Tarihi: 09.07.2020
14:25
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