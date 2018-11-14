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İki uçağın pilotu gördü! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

İrlanda Kurumu, iki uçağın pilotlarının gördüğü ''larla ilgili inceleme başlattı

Giriş Tarihi: 14.11.2018 14:35 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 14:47
İki uçağın pilotu UFO gördü! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Adı açıklanmayan bir () pilotu, Montreal-Londra seferi sırasında sabah 06:47'de Shannon Havalimanı kontrol kulesiyle irtibata geçerek, "Bölgede bir askeri tatbikat mı var? Çünkü hızlı hareket eden bir şey gördük. Cisim uçağın solundan geldi ve süratle kuzeye gitti" dedi.

İki uçağın pilotu UFO gördü! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Pilot, kontrol kulesinden böyle bir tatbikat olmadığı yanıtını aldı. Daha sonra 'ndan bir pilot konuşmaya dahil oldu ve "Bu bir meteor ya da dünyanın atmosferine yeniden giren bir cisim olabilir" dedi.

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İki uçağın pilotu UFO gördü! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

BBC'de yer alan habere göre, İrlanda Kurumu, ülkenin güneybatı kıyılarında ve pilotlarının gökyüzünde gördüklerini söylediği parlak ışıklar ve tanımlanamayan uçan cisimler () ile ilgili inceleme başlattı.

İki uçağın pilotu UFO gördü! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

DÜNYA DIŞI YAŞAMLA NEDEN BAĞLANTI KURAMIYORUZ?

Pek çok filme konu olan bu olayın neden henüz gerçekleşmediğini araştıran bilim insanları olası diğer senaryoları belirlemişti.

İki uçağın pilotu UFO gördü! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Evrende gezegenimize benzeyen 40 milyar gezegen var. Ancak herhangi bir gelişmiş medeniyetin bizimle bağlantı kurması sandığımızdan daha uzun sürebilir.

İki uçağın pilotu UFO gördü! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Zira ların kullandığı dalgaların seyahat mesafesi sandığımızdan daha yavaş olabilir.

İki uçağın pilotu UFO gördü! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Ayrıca bu dalgalar bizim fark edemeyeceğimiz kompleks bir yapıya sahip olduğu için gözden kaçırıyor da olabiliriz.

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