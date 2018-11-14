İki uçağın pilotu UFO gördü! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

İrlanda Sivil Havacılık Kurumu, iki uçağın pilotlarının gördüğü 'UFO'larla ilgili inceleme başlattı Adı açıklanmayan bir İngiliz Havayolları (British Airways) pilotu, Montreal-Londra seferi sırasında sabah 06:47'de Shannon Havalimanı kontrol kulesiyle irtibata geçerek, 'Bölgede bir askeri tatbikat mı var? Çünkü hızlı hareket eden bir şey gördük. Cisim uçağın solundan geldi ve süratle kuzeye gitti' dedi. Pilot, kontrol kulesinden böyle bir tatbikat olmadığı yanıtını aldı. Daha sonra Virgin Havayolları'ndan bir pilot konuşmaya dahil oldu ve 'Bu bir meteor ya da dünyanın atmosferine yeniden giren bir cisim olabilir' dedi. BBC'de yer alan habere göre, İrlanda Sivil Havacılık Kurumu, ülkenin güneybatı kıyılarında İngiliz Havayolları ve Virgin Havayolları pilotlarının gökyüzünde gördüklerini söylediği parlak ışıklar ve tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) ile ilgili inceleme başlattı. DÜNYA DIŞI YAŞAMLA NEDEN BAĞLANTI KURAMIYORUZ? Pek çok filme konu olan bu olayın neden henüz gerçekleşmediğini araştıran bilim insanları olası diğer senaryoları belirlemişti. Evrende gezegenimize benzeyen 40 milyar gezegen var. Ancak herhangi bir gelişmiş medeniyetin bizimle bağlantı kurması sandığımızdan daha uzun sürebilir. Zira uzaylıların kullandığı dalgaların seyahat mesafesi sandığımızdan daha yavaş olabilir. Ayrıca bu dalgalar bizim fark edemeyeceğimiz kompleks bir yapıya sahip olduğu için gözden kaçırıyor da olabiliriz.