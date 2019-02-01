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  • Instagram profili değişiyor! Instagram profiliniz artık böyle görünecek

profili değişiyor! Instagram profiliniz artık böyle görünecek

WhatsApp'la birlikte Facebook bünyesinde yer alan 'da da değişiklikler yapılıyor. Geçtiğimiz haftalarda popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'a yeni yetenekler entegre edildi. Bununla birlikte Instagram büyük bir değişime hazırlanıyor. Bundan sonra profiliniz biraz daha farklı görünecek. Ayrıca takipçilerle ilgili bir gelişme daha var. İşte Instagram'la ilgili son detaylar...

Giriş Tarihi: 01.02.2019 11:12 Güncelleme Tarihi: 01.02.2019 11:53
Instagram profili değişiyor! Instagram profiliniz artık böyle görünecek

değişiyor; profilinize girenler bakın artık sizin hesabınızı nasıl görecek!

Instagram profili değişiyor! Instagram profiliniz artık böyle görünecek

profiliniz tamamen değişiyor! Değişim kiminin hoşuna gidecek, kiminin de gitmeyecek...

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Instagram profili değişiyor! Instagram profiliniz artık böyle görünecek

Hızla büyüyen sosyal medya platformu , kullanıcılarına yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Instagram'ın yeni profil tasarımı ortaya çıktı!

Instagram profili değişiyor! Instagram profiliniz artık böyle görünecek

'da profile girdiğinizde kişinin telefon numarasına Call kısmından, eğer bir şirket sayfasıysa sipariş verecekseniz de yine Start Order'dan ulaşacaksınız!

Instagram profili değişiyor! Instagram profiliniz artık böyle görünecek

Profil resmi ise soldan sağa alınmış durumda.

Instagram profili değişiyor! Instagram profiliniz artık böyle görünecek

İşte 'ın son hali bu şekilde. Gelen raporlara göre yeni profil görünümü belirli sayıda kullanıcılarda aktif olmuş halde.

Instagram profili değişiyor! Instagram profiliniz artık böyle görünecek

Şirket, sahte takipçileri ve beğenileri platformdan silecek.

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