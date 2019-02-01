Instagram profili değişiyor! Instagram profiliniz artık böyle görünecek
Instagram profili değişiyor! Instagram profiliniz artık böyle görünecek
WhatsApp'la birlikte Facebook bünyesinde yer alan Instagram'da da değişiklikler yapılıyor. Geçtiğimiz haftalarda popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'a yeni yetenekler entegre edildi. Bununla birlikte Instagram büyük bir değişime hazırlanıyor. Bundan sonra profiliniz biraz daha farklı görünecek. Ayrıca takipçilerle ilgili bir gelişme daha var. İşte Instagram'la ilgili son detaylar...
Giriş Tarihi: 01.02.2019 11:12 Güncelleme Tarihi: 01.02.2019 11:53