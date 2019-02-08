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hikayelerinde en üstte yer alanlar...

'da hikayelerinize () bakanların en tepesinde yer alanlar profilinize gizli gizli bakanlar mı? Instagram hikayelerinde sıralama neye göre yapılıyor? Gerçekleri öğrenin, şaşıracaksınız...

Giriş Tarihi: 08.02.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 10:04
Instagram hikayelerinde en üstte yer alanlar...

Bakın işin aslı neymiş...

Instagram hikayelerinde en üstte yer alanlar...

'da hikayelere bakanlar listesinin tepesinde olanlar sizin profilinize en çok bakanlardır.

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Instagram hikayelerinde en üstte yer alanlar...

Yanlış. Çok insan böyle düşünüyor; ancak işin aslının bununla bir ilgisi yok. belli bir algoritmaya bağlı kalarak bu listeyi oluşturuyor ve arada değiştiriyor. Beğendiğiniz fotoğraflar, attığınız yorumlar bu listeyi oluşturuyor.

Instagram hikayelerinde en üstte yer alanlar...

WhatsApp'ta bir kişiyi engellediğinizde size WhatsApp'tan asla ulaşamaz.

Instagram hikayelerinde en üstte yer alanlar...

Yanlış. WhatsApp hesabını silip yeni bir hesap açarsa size ulaşabilir. Aynı zamanda grup sohbetlerinde de aynı grup içindeyseniz engelli olsa dahi yazıları size ulaşır.

Instagram hikayelerinde en üstte yer alanlar...

Telefonunuz %100 şarj olduğunda fişten çekmemek cihaza zarar verir.

Instagram hikayelerinde en üstte yer alanlar...

Yanlış. Telefonlar artık lithium-ion adlı sistemi kullanıyor. Bu sistem sayesinde telefonunuzun şarjı dolduğunda şarj cihazı prize takılı olsa da şarj dolmaz.

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