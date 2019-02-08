Instagram hikayelerinde en üstte yer alanlar...

Instagram'da hikayelerinize (Story) bakanların en tepesinde yer alanlar profilinize gizli gizli bakanlar mı? Instagram hikayelerinde sıralama neye göre yapılıyor? Gerçekleri öğrenin, şaşıracaksınız... Bakın işin aslı neymiş... Instagram'da hikayelere bakanlar listesinin tepesinde olanlar sizin profilinize en çok bakanlardır. Yanlış. Çok insan böyle düşünüyor; ancak işin aslının bununla bir ilgisi yok. Instagram belli bir algoritmaya bağlı kalarak bu listeyi oluşturuyor ve arada değiştiriyor. Beğendiğiniz fotoğraflar, attığınız yorumlar bu listeyi oluşturuyor. WhatsApp'ta bir kişiyi engellediğinizde size WhatsApp'tan asla ulaşamaz. Yanlış. WhatsApp hesabını silip yeni bir hesap açarsa size ulaşabilir. Aynı zamanda grup sohbetlerinde de aynı grup içindeyseniz engelli olsa dahi yazıları size ulaşır. Telefonunuz %100 şarj olduğunda fişten çekmemek cihaza zarar verir. Yanlış. Telefonlar artık lithium-ion adlı sistemi kullanıyor. Bu sistem sayesinde telefonunuzun şarjı dolduğunda şarj cihazı prize takılı olsa da şarj dolmaz.