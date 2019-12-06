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tartışılan konu hakkında attı! Karar verildi

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan fotoğraf ve video paylaşım platformu , bir süredir tartışılan konu hakkında attı.

Giriş Tarihi: 06.12.2019 15:38 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019 15:56
Instagram tartışılan konu hakkında ilk adımı attı! Karar verildi

Techcrunch'ta yer alan habere göre, 1 milyardan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapan , 13 yaşından küçük kullanıcıların uygulamayı kullanmasını resmen yasakladı.

Instagram tartışılan konu hakkında ilk adımı attı! Karar verildi

, söz konusu kararı bugünden itibaren uygulamaya koydu. Platform bu karar kapsamında yeni kullanıcılardan doğum tarihlerini girmelerini isteyecek.

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Instagram tartışılan konu hakkında ilk adımı attı! Karar verildi

Başka bir değişle platform 13 yaşından küçük kullanıcıların hesabı açmasını engelleyecek. Ancak mevcut kullanıcılara yaşları sorulmayacak.

Instagram tartışılan konu hakkında ilk adımı attı! Karar verildi

Facebook, 'ı 2012 yılında 1 milyar dolar karşılığında bünyesine katmıştı.(NTV)

Instagram tartışılan konu hakkında ilk adımı attı! Karar verildi

INSTAGRAM HESABI NASIL SİLİNİR?

Telefonla sosyal medyada fazla zaman geçirdiğinizi düşünüyorsanız veya yaşamınızın her saniyesini artık bir uygulamada paylaşma gereksinimi duymadığınıza karar verdiyseniz artık 'la ilgili fişi çekmenin zamanı geldi demektir. Peki, Instagram silme işlemi nasıl yapılır? instagram hesap silme linki ve 1 hafta beklemeden instagram hesap kapatma işlemi ile ilgili gerekli bilgileri etraflıca derledik.

Instagram tartışılan konu hakkında ilk adımı attı! Karar verildi

gizlilik tehditleri hakkında endişeli misiniz? Sosyal medyaya bir süre ara mı vermek istiyorsunuz? Ya da siber zorbalıkla mı karşılaşıyorsunuz? Sebep ne olursa olsun, haberimizde Instagram hesaplarını devre dışı bırakma ve silme hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatacağız.

Instagram tartışılan konu hakkında ilk adımı attı! Karar verildi

Şu an bağımlılığınızdan kurtulmanın zamanının geldiğini düşünüyorsanız ya da herhangi bir nedenle uzaklaşmak istiyorsanız, hesabınızı devre dışı bırakmaya veya kalıcı olarak silmeye karar verebilirsiniz. Ancak, instagram hesabı silme konusunda hala bir tereddüdünüz varsa, hesabınızı basitçe devre dışı bırakma seçeneğiniz vardır. Bu geçici işlemi karar verirseniz, profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenileriniz tamamen gizlenir - ancak tekrar oturum açarsanız, etkinliğiniz geri yüklenir.

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