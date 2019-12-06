Instagram tartışılan konu hakkında ilk adımı attı! Karar verildi

Şu an Instagram bağımlılığınızdan kurtulmanın zamanının geldiğini düşünüyorsanız ya da herhangi bir nedenle uzaklaşmak istiyorsanız, hesabınızı devre dışı bırakmaya veya kalıcı olarak silmeye karar verebilirsiniz. Ancak, instagram hesabı silme konusunda hala bir tereddüdünüz varsa, hesabınızı basitçe devre dışı bırakma seçeneğiniz vardır. Bu geçici işlemi karar verirseniz, profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenileriniz tamamen gizlenir - ancak tekrar oturum açarsanız, etkinliğiniz geri yüklenir.