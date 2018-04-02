iOS 11.3'teki iPhone Pil Sağlığı özelliği nasıl kullanılır? iPhone nasıl hızlandırılır?

Apple'ın düşen pil performansından dolayı, iPhone'ların performansını yavaşlatması gündeme damga vurmuştu. Bu yüzden Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerde Apple hakkında inceleme başlatıldı. Hatta kullanıcılar tarafından Apple davalık oldu. Şirket bu konuda gerekli açıklamayı yaptıktan sonra yeni iOS güncellemesinde pil uygulamasında yeni bir özelliğe yer vereceklerini, işlemci hızını düşüren güç yönetiminin bu özellikten kapatılacağını vurguladı. Böylece iOS 11.3'le birlikte Pil Sağlığı özelliği kullanıcıların beğenisine sunuldu. Bu makalemizde ise Pil Sağlığı'nın nasıl kullanılacağını ve işlemci hızını düşüren güç yönetiminin nasıl kapatılacağını ele aldık.

Pil Sağlığı, iPhone'un maksimum pil kapasitesini, performansını, güç yönetiminin açık olup olmadığını gösteriyor. Ayrıca pilin değiştirilmesi gerektiğinde de öneride bulunuyor.