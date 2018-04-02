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'teki özelliği nasıl kullanılır? iPhone nasıl hızlandırılır?

geçtiğimiz günlerde merakla beklenen güncellemesini sonunda yayınladı. Bu güncellemenin en önemli noktalarından birisi özelliğini içermesi. Bu geçtiğimiz haftalara damga vuran 'un yavaşlatılmasını kapatıyor. aşamasında olan Pil Sağlığı'nın nasıl kullanıldığına birlikte bakalım.

Giriş Tarihi: 02.04.2018 10:32 Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 10:35
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'teki özelliği nasıl kullanılır? iPhone nasıl hızlandırılır?
iOS 11.3'teki iPhone Pil Sağlığı özelliği nasıl kullanılır? iPhone nasıl hızlandırılır?

'ın düşen pil performansından dolayı, 'ların performansını yavaşlatması gündeme damga vurmuştu. Bu yüzden Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerde Apple hakkında inceleme başlatıldı. Hatta kullanıcılar tarafından Apple davalık oldu. Şirket bu konuda gerekli açıklamayı yaptıktan sonra yeni güncellemesinde pil uygulamasında yeni bir özelliğe yer vereceklerini, işlemci hızını düşüren güç yönetiminin bu ten kapatılacağını vurguladı. Böylece 'le birlikte özelliği kullanıcıların beğenisine sunuldu. Bu makalemizde ise Pil Sağlığı'nın nasıl kullanılacağını ve işlemci hızını düşüren güç yönetiminin nasıl kapatılacağını ele aldık.

Pil Sağlığı, iPhone'un maksimum pil kapasitesini, performansını, güç yönetiminin açık olup olmadığını gösteriyor. Ayrıca pilin değiştirilmesi gerektiğinde de öneride bulunuyor.

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'teki özelliği nasıl kullanılır? iPhone nasıl hızlandırılır?
iOS 11.3'teki iPhone Pil Sağlığı özelliği nasıl kullanılır? iPhone nasıl hızlandırılır?

Pil Sağlığı menüsüne ulaşmak için ilk olarak Ayarlar>Pil'e tıklayın.

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'teki özelliği nasıl kullanılır? iPhone nasıl hızlandırılır?
iOS 11.3'teki iPhone Pil Sağlığı özelliği nasıl kullanılır? iPhone nasıl hızlandırılır?

Pil menüsünde ise Düşük Güç Modu'nun hemen altında () yazıyor. Buraya tıklayın.

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'teki özelliği nasıl kullanılır? iPhone nasıl hızlandırılır?
iOS 11.3'teki iPhone Pil Sağlığı özelliği nasıl kullanılır? iPhone nasıl hızlandırılır?

Bu kısımda ise daha önce belirttiğimiz gibi pilin kapasitesini ve performansını görebiliyorsunuz. Burada konuyla ilgili açıklamalar da var. Piliniz iyi durumdaysa En Yüksek Performans Yeterliliği altında "Piliniz şu anda olması gereken en yüksek performansı destekliyor" yazar.

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'teki özelliği nasıl kullanılır? iPhone nasıl hızlandırılır?
iOS 11.3'teki iPhone Pil Sağlığı özelliği nasıl kullanılır? iPhone nasıl hızlandırılır?

Eğer pil durumu kötüyse ve 'un performansı yavaşlamışsa güç yönetimi özelliği otomatik olarak aktif oluyor. Ancak ekran görüntüsünde olduğu gibi En Yüksek Performans Yeterliliği altında ise güç yönetimini kapatabileceğiniz başka bir ifade çıkıyor. Eğer iPhone'unuz ve performans sorunları nedeniyle rastgele kapanırsa, bu gelecekteki kapanmaları önlemek için otomatik olarak yeniden etkinleşiyor.

Ayrıca Pil Sağlığı özelliği pil düzeyini beliryememesi veya seviyenin yeterince düşük olması durumunda, iPhone pilinin değiştirilmesi için e gitmeniz gerektiği konusunda uyarıyor.

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'teki özelliği nasıl kullanılır? iPhone nasıl hızlandırılır?
iOS 11.3'teki iPhone Pil Sağlığı özelliği nasıl kullanılır? iPhone nasıl hızlandırılır?

IPHONE'UN HIZINI ARTIRMAK İÇİN BAŞKA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?

DEPOLAMA ALANINDA BOŞ YER AÇIN

Depolama alanı dolmuş veya iyice dolmaya yakın bir , daha yavaş çalışma eğilimi gösterir. Artık kullanmadığınız uygulamaları kaldırarak, fotoğraf ve videolarınızın yedeğini alıp telefondan silerek, depolama alanında daha fazla boşluk açabilirsiniz. 11'de daha fazla boş yer kazanmanızı sağlayacak birkaç yeni araç var.

iOS 11'de Ayarlar>Genel>iPhone Saklama Alanı sekmesine girdiğiniz zaman, karşınıza hafızanın ne kadar dolu olduğunu gösteren renkli bir grafik tablosu çıkıyor. Buradan depolama alanının durumunu detaylı şekilde kontrol edebilirsiniz. Ayrıca öneriler kısmında ise isterseniz iCloud Fotoğraf Arşivi'ni veya Kullanılmayanları Sil seçeneğini aktif edebilirsiniz.

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'teki özelliği nasıl kullanılır? iPhone nasıl hızlandırılır?
iOS 11.3'teki iPhone Pil Sağlığı özelliği nasıl kullanılır? iPhone nasıl hızlandırılır?

HEIF BİÇİMİNİ AKTİF EDİN

iOS 11'de fotoğrafların ve videoların daha küçük boyutta yer kaplamasını sağlayan dosya formatı var. Fotoğraflar HEIF, videolar ise HEVC dosya formatını kullanıyor. Bu iki format, depolama alanında daha az yer kaplıyor. Yeni HEIF ve HEVC formatlarını Ayarlar>Kamera>Biçimler kısmından aktif edebilirsiniz.

Not: Yeni fotoğraf ve video formatlarını eski 'larda ve iPad'lerde göremezsiniz. Yeni formatlar en düşük model olarak A10 Fusion çipine sahip iPhone 7, iPhone 7 Plus ve iPad Pro'lar tarafından destekleniyor.

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