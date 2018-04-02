iOS 11.3'teki iPhone Pil Sağlığı özelliği nasıl kullanılır? iPhone nasıl hızlandırılır?

IPHONE'UN HIZINI ARTIRMAK İÇİN BAŞKA NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?
DEPOLAMA ALANINDA BOŞ YER AÇIN
Depolama alanı dolmuş veya iyice dolmaya yakın bir iPhone, daha yavaş çalışma eğilimi gösterir. Artık kullanmadığınız uygulamaları kaldırarak, fotoğraf ve videolarınızın yedeğini alıp telefondan silerek, depolama alanında daha fazla boşluk açabilirsiniz. iOS 11'de daha fazla boş yer kazanmanızı sağlayacak birkaç yeni araç var.
iOS 11'de Ayarlar>Genel>iPhone Saklama Alanı sekmesine girdiğiniz zaman, karşınıza hafızanın ne kadar dolu olduğunu gösteren renkli bir grafik tablosu çıkıyor. Buradan depolama alanının durumunu detaylı şekilde kontrol edebilirsiniz. Ayrıca öneriler kısmında ise isterseniz iCloud Fotoğraf Arşivi'ni veya Kullanılmayanları Sil seçeneğini aktif edebilirsiniz.