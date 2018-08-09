iOS 12 Eylül'de yayınlanacak! - Hangi iPhone'lara geliyor?

Apple'ın merakla beklenen yeni mobil işletim sistemi iOS 12, Eylül ayı içerisinde kullanıcıların beğenisine sunulacak. Peki bu güncelleme hangi iPhone modellerine gelecek? ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın 4 Haziran'da start verdiği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC 2018) kapsamında tanıtılan iOS 12 eylül ayında gerçekleşmesi beklenen lansmandan sonra kullanıma girecek iOS 12 HANGİ İPHONE'LARA GELECEK? Peki yeni iOS hangi iPhone'larda kullanılabilecek? Apple, iOS 12'de sadece bu cihazlara destek sunacak. İşte güncelleme alacak modellerin tam listesi... iPhone X iPhone 8 Plus iPhone 8 iPhone 7 Plus iPhone 7