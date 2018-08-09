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12 Eylül'de yayınlanacak! - Hangi 'lara geliyor?

'ın merakla beklenen yeni mobil işletim sistemi 12, Eylül ayı içerisinde kullanıcıların beğenisine sunulacak. Peki bu güncelleme hangi modellerine gelecek?

Giriş Tarihi: 09.08.2018 23:47 Güncelleme Tarihi: 09.08.2018 23:49
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12 Eylül'de yayınlanacak! - Hangi 'lara geliyor?
iOS 12 Eylül'de yayınlanacak! - Hangi iPhone'lara geliyor?
ABD merkezli teknoloji devi 'ın 4 Haziran'da start verdiği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC 2018) kapsamında tanıtılan 12 eylül ayında gerçekleşmesi beklenen lansmandan sonra kullanıma girecek
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12 Eylül'de yayınlanacak! - Hangi 'lara geliyor?
iOS 12 Eylül'de yayınlanacak! - Hangi iPhone'lara geliyor?

iOS 12 HANGİ İPHONE'LARA GELECEK?

Peki yeni hangi 'larda kullanılabilecek? , iOS 12'de sadece bu cihazlara destek sunacak. İşte güncelleme alacak modellerin tam listesi...

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12 Eylül'de yayınlanacak! - Hangi 'lara geliyor?
iOS 12 Eylül'de yayınlanacak! - Hangi iPhone'lara geliyor?
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12 Eylül'de yayınlanacak! - Hangi 'lara geliyor?
iOS 12 Eylül'de yayınlanacak! - Hangi iPhone'lara geliyor?
8 Plus
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12 Eylül'de yayınlanacak! - Hangi 'lara geliyor?
iOS 12 Eylül'de yayınlanacak! - Hangi iPhone'lara geliyor?
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12 Eylül'de yayınlanacak! - Hangi 'lara geliyor?
iOS 12 Eylül'de yayınlanacak! - Hangi iPhone'lara geliyor?
7 Plus
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12 Eylül'de yayınlanacak! - Hangi 'lara geliyor?
iOS 12 Eylül'de yayınlanacak! - Hangi iPhone'lara geliyor?
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