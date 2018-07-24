iOS 12 ile gelen birbirinden iyi özellikler

The Messages kamerası daha eğlenceli oluyor



Messages uygulamasında kamerayı kullandığınızda sol tarafta yeni ikon göreceksiniz. Efekt sayfasını açan bu ikonla birlikte kendi Memojinizi ekleyebilir, bir şeyler çizebilir ya da görüntü üzerine yazı yazabilirsiniz.