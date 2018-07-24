iOS 12 ile gelen birbirinden iyi özellikler

Apple uzun zamandır yeni iOS 12 güncellemesi üzerinde çalışıyor. Bu güncelleme de birçok yeni özellik ile geliyor. İşte o özellikler. Şu anda beta sürümü test edilen iOS 12 bu yılın sonlarında iPhone ve iPad’lere çıkmış olacak. Peki cihamıza ne gibi özellikler katacak ve ne değiştirecek? İşte iOS 12’nin getireceği 14 özellik... QR Kodlarını taramak zamanını almayacak Apple QR kodu tarama özelliğini geçtiğimiz sene iOS 11'e getirdi. iOS 12 ile birlikte yeni bir kısayol ekleniyor ve bu kısayol dirak kamerayı açarak kodu taramanızı sağlıyor. Kısayolu ekrana eklemek için Ayarlar'dan Control Center'a gidin. Customize Controls seçenğini seçerek 'Scan QR Code'u ekleyin. Memojiler hayatımıza giriyor iPhone X ile birlikte Apple, dünyaya Animoji'yi tanıttı. Cihazın ön kamerasının da sayesinde kendi suretimizde avatarlar iyice hayatımıza girmişken iOS 12 ile birlikte Memoji özelliği eklendi. Artık tıpatıp kendimize benzeyen avatarlar ve emojiler yaratabiliyoruz. The Messages kamerası daha eğlenceli oluyor Messages uygulamasında kamerayı kullandığınızda sol tarafta yeni ikon göreceksiniz. Efekt sayfasını açan bu ikonla birlikte kendi Memojinizi ekleyebilir, bir şeyler çizebilir ya da görüntü üzerine yazı yazabilirsiniz. Grup FaceTime aramaları FaceTime, iOS 12 ile birlikte büyük bir güncelleme aldı. Kullanıcılar artık 32 kişiye varan grup konuşmalarına katılabilecekler. Ayrıca FaceTime aramalarına efekt ekleyebilirsiniz. Otomatik OS güncellemeleri Kullanıcıların cihazlarını güncel tutabilmek için İOS 12 ile birlikte otomatik güncelleme özelliği geliyor. Bu özelliği açabilmek için Ayarlar'dan Software Updates'e gidin ve Otomatik Güncellemeler'i açın. Seçenek aktif olduğunda OS güncellemeleri Wi-Fi bağlı olduğunuz takdirde başlayacak. Yatma Zamanı Yeni Bedtime modu ile birlikte bildirimler bir daha sizi rahatsız etmeyecek. Bu özelliği aktif edebilmek için Ayarlar'dan Do Not Disturb, ardından Bedtime'a tıklayın. Böylece saati dahi kontrol etmek adına telefonunuza baktığınızda dikkatiniz dağılmayacak.