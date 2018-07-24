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ile gelen birbirinden iyi ler

Apple uzun zamandır yeni güncellemesi üzerinde çalışıyor. Bu güncelleme de birçok yeni ile geliyor. İşte o özellikler.

Giriş Tarihi: 24.07.2018 00:47 Güncelleme Tarihi: 24.07.2018 00:49
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ile gelen birbirinden iyi ler
iOS 12 ile gelen birbirinden iyi özellikler
Şu anda beta sürümü test edilen bu yılın sonlarında iPhone ve iPad’lere çıkmış olacak. Peki cihamıza ne gibi ler katacak ve ne değiştirecek? İşte iOS 12’nin getireceği 14 özellik...
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ile gelen birbirinden iyi ler
iOS 12 ile gelen birbirinden iyi özellikler

QR Kodlarını taramak zamanını almayacak

Apple QR kodu tarama özelliğini geçtiğimiz sene iOS 11'e getirdi. ile birlikte yeni bir kısayol ekleniyor ve bu kısayol dirak kamerayı açarak kodu taramanızı sağlıyor. Kısayolu ekrana eklemek için Ayarlar'dan Control Center'a gidin. Customize Controls seçenğini seçerek 'Scan QR Code'u ekleyin.

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ile gelen birbirinden iyi ler
iOS 12 ile gelen birbirinden iyi özellikler

Memojiler hayatımıza giriyor

iPhone X ile birlikte Apple, dünyaya Animoji'yi tanıttı. Cihazın ön kamerasının da sayesinde kendi suretimizde avatarlar iyice hayatımıza girmişken ile birlikte Memoji özelliği eklendi. Artık tıpatıp kendimize benzeyen avatarlar ve emojiler yaratabiliyoruz.

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ile gelen birbirinden iyi ler
iOS 12 ile gelen birbirinden iyi özellikler

The Messages kamerası daha eğlenceli oluyor

Messages uygulamasında kamerayı kullandığınızda sol tarafta yeni ikon göreceksiniz. Efekt sayfasını açan bu ikonla birlikte kendi Memojinizi ekleyebilir, bir şeyler çizebilir ya da görüntü üzerine yazı yazabilirsiniz.

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ile gelen birbirinden iyi ler
iOS 12 ile gelen birbirinden iyi özellikler

Grup FaceTime aramaları

FaceTime, ile birlikte büyük bir güncelleme aldı. Kullanıcılar artık 32 kişiye varan grup konuşmalarına katılabilecekler. Ayrıca FaceTime aramalarına efekt ekleyebilirsiniz.

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ile gelen birbirinden iyi ler
iOS 12 ile gelen birbirinden iyi özellikler

Otomatik OS güncellemeleri

Kullanıcıların cihazlarını güncel tutabilmek için ile birlikte otomatik güncelleme özelliği geliyor. Bu özelliği açabilmek için Ayarlar'dan Software Updates'e gidin ve Otomatik Güncellemeler'i açın. Seçenek aktif olduğunda OS güncellemeleri Wi-Fi bağlı olduğunuz takdirde başlayacak.

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ile gelen birbirinden iyi ler
iOS 12 ile gelen birbirinden iyi özellikler

Yatma Zamanı

Yeni Bedtime modu ile birlikte bildirimler bir daha sizi rahatsız etmeyecek. Bu özelliği aktif edebilmek için Ayarlar'dan Do Not Disturb, ardından Bedtime'a tıklayın. Böylece saati dahi kontrol etmek adına telefonunuza baktığınızda dikkatiniz dağılmayacak.

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