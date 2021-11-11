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Haberler Galeri iPhone veya Android telefonunuz yavaş şarj oluyorsa dikkat! Sebebi bu olabilir
Giriş Tarihi: 11.11.2021 16:39 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 16:41

iPhone veya Android telefonunuz yavaş şarj oluyorsa dikkat! Sebebi bu olabilir

Son yıllarda çıkan birçok telefonda hızlı şarj özelliği var. Bu sayede hiç şarjı kalmamış bir telefon, kısa süre içinde yarı yarıya dolabiliyor. Açıkçası hızlı şarj bazı durumlarda hayat kurtarıcı oluyor. Acil bir işiniz çıktı, ama telefonunuzun şarjı yok diyelim. Cihazınız, 5 veya 10 dakikalık şarjla, sizi bütün gün idare edebilecek pil doluluk seviyesine ulaşabilir. Ancak tüketiciler, telefonların şarj olmasıyla ilgili bazı sorunları yaşabiliyor. Bunların başında yavaş şarj geliyor. Bu sorun bir değil, birkaç sebepten dolayı kaynaklanıyor. Peki Android telefonlar veya iPhone neden yavaş şarj olur? Yavaş şarjın sebebi nedir? Neyden kaynaklanır? Kullanıcıların neye dikkat etmesi gerekiyor?

iPhone veya Android telefonunuz yavaş şarj oluyorsa dikkat! Sebebi bu olabilir

Tüketiciler telefon şarjlarıyla ilgili çeşitli sorunlar yaşayabiliyor. Bunların başında yavaş şarj olma problemi geliyor. Sosyal medya platformlarında ve çeşitli forumlarda, kullanıcıların yavaş şarjla ilgili sorunlarına denk gelebilirsiniz. Peki akıllı telefon neden yavaş şarj olur? Eğer sizin de böyle bir sorununuz varsa aşağıdaki sebeplerden birisi buna sebep oluyor olabilir. İşte sebepler;

iPhone veya Android telefonunuz yavaş şarj oluyorsa dikkat! Sebebi bu olabilir

BOZUK AKSESUAR

Yavaş şarjın bazen telefonunuzla ilgisi olmayabilir. Bazen sorunun kaynağı hasarlı bir kablo veya güç düzeyi düşük bir adaptör olabilir.

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iPhone veya Android telefonunuz yavaş şarj oluyorsa dikkat! Sebebi bu olabilir

USB kabloları özellikle evde çok sayıda kişi tarafından kullanıldığında zamanla bükülüp yıpranabiliyor, hatta üzerine basılabiliyor. Bu yüzden önce kabloyu değiştirip sorunun ortadan kalkıp kalkmadığını kontrol edin.

iPhone veya Android telefonunuz yavaş şarj oluyorsa dikkat! Sebebi bu olabilir

Telefonu bilgisayardan şarj ediyorsanız, yavaş şarjın nedeni bu olabilir. PC'nizin yaşına ve diğer portların kullanımına göre bu yol, pek ideal bir yol sayılmıyor.

iPhone veya Android telefonunuz yavaş şarj oluyorsa dikkat! Sebebi bu olabilir

PORT SORUNLARI

Telefonunuzun üzerindeki şarj portunun fiziksel bir hasar görüp görmediğini, paslanıp paslanmadığını kontrol edin. Bunun için porta bir fenerle ve büyüteçle bakabilirsiniz.

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