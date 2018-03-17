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X tasarımlı ucuz iPhone geliyor!

'ın küçük ekranlı ve daha bütçe dostu telefonu SE'nin yeni versiyonu iPhone SE2'ye ait olduğu iddia edilen bir görsel sızdırıldı.

Emre Çetinkaya Teknoloji galerileri
Giriş Tarihi: 17.03.2018 12:59 Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 13:04
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X tasarımlı ucuz iPhone geliyor!
iPhone X tasarımlı ucuz iPhone geliyor!

hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz senelerde alışılmışın dışında bir akıllı telefon modeli olan SE'yi piyasaya sunmuştu. Beklenen ilgiyi gören bu modelin şimdi ise yeni versiyonu yani iPhone SE2 geliyor. Bu anlamda bugün bu telefona ait olduğu iddia edilen yeni bir video sızdırıldı.

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X tasarımlı ucuz iPhone geliyor!
iPhone X tasarımlı ucuz iPhone geliyor!

Çinli ağ Weibo'da sızdırılan yeni videoda SE2 olduğu iddia edilen telefon, firmanın iPhone X modelinin popüler olan ekran çentiğiyle birlikte geliyor.

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X tasarımlı ucuz iPhone geliyor!
iPhone X tasarımlı ucuz iPhone geliyor!

Bu videodaki telefonun bir konsept mi yoksa test sürümü mü olduğu bilinmiyor ancak animasyonlardan, iCloud hesabı sekmesiyle tamamlanan Ayarlar menüsüne kadar her şey çok ikna edici görünüyor.

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X tasarımlı ucuz iPhone geliyor!
iPhone X tasarımlı ucuz iPhone geliyor!

Telefonun ilk kilidini açtıktan sonra görünen kilit simgesi başta olmak üzere küçük detaylar, telefonun daha önceden belirtilen SE2'nin konseptine göre tasarlanmış bir Android telefon olabileceğini gösteriyor.

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X tasarımlı ucuz iPhone geliyor!
iPhone X tasarımlı ucuz iPhone geliyor!

Ayrıca 'ın yakında tanıtmasını beklediğimiz SE2 modeli olma ihtimali de çok güçlü.

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X tasarımlı ucuz iPhone geliyor!
iPhone X tasarımlı ucuz iPhone geliyor!

Diğer taraftan 'ın bu yıl üç yeni modelini piyasaya sunması bekleniyor. 5.8 "ekranlı iPhone X, 6.5" iPhone X Plus ve 6.1 "LCD panelli bir model daha.

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X tasarımlı ucuz iPhone geliyor!
iPhone X tasarımlı ucuz iPhone geliyor!

İşte o telefondan görüntüler;

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