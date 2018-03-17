iPhone X tasarımlı ucuz iPhone geliyor!

Apple'ın küçük ekranlı ve daha bütçe dostu telefonu iPhone SE'nin yeni versiyonu iPhone SE2'ye ait olduğu iddia edilen bir görsel sızdırıldı. Apple hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz senelerde alışılmışın dışında bir akıllı telefon modeli olan iPhone SE'yi piyasaya sunmuştu. Beklenen ilgiyi gören bu modelin şimdi ise yeni versiyonu yani iPhone SE2 geliyor. Bu anlamda bugün bu telefona ait olduğu iddia edilen yeni bir video sızdırıldı. Çinli ağ Weibo'da sızdırılan yeni videoda iPhone SE2 olduğu iddia edilen telefon, firmanın iPhone X modelinin popüler olan ekran çentiğiyle birlikte geliyor. Bu videodaki telefonun bir konsept mi yoksa test sürümü mü olduğu bilinmiyor ancak animasyonlardan, iCloud hesabı sekmesiyle tamamlanan Ayarlar menüsüne kadar her şey çok ikna edici görünüyor. Telefonun ilk kilidini açtıktan sonra görünen kilit simgesi başta olmak üzere küçük detaylar, telefonun daha önceden belirtilen iPhone SE2'nin konseptine göre tasarlanmış bir Android telefon olabileceğini gösteriyor. Ayrıca Apple'ın yakında tanıtmasını beklediğimiz iPhone SE2 modeli olma ihtimali de çok güçlü. Diğer taraftan Apple'ın bu yıl üç yeni iPhone modelini piyasaya sunması bekleniyor. 5.8 ekranlı iPhone X, 6.5 iPhone X Plus ve 6.1 LCD panelli bir model daha. İşte o telefondan görüntüler;