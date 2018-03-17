iPhone X tasarımlı ucuz iPhone geliyor!

Apple hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz senelerde alışılmışın dışında bir akıllı telefon modeli olan iPhone SE'yi piyasaya sunmuştu. Beklenen ilgiyi gören bu modelin şimdi ise yeni versiyonu yani iPhone SE2 geliyor. Bu anlamda bugün bu telefona ait olduğu iddia edilen yeni bir video sızdırıldı.