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  • İşte karşınızda dünyanın en gerçekçi kağıt uçağı!

İşte karşınızda dünyanın en gerçekçi kağıt uçağı!

Luca Iaconi Stewart isimli tasarımcı, bu için tam 5 yılını verdi.

    Giriş Tarihi: 19.10.2018 21:30 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 21:32
    İşte karşınızda dünyanın en gerçekçi kağıt uçağı!
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    İşte karşınızda dünyanın en gerçekçi kağıt uçağı!
    Air India 777-300ER model yolcu uçağı ile bire bir aynı olan bu kağıt uçağın yapımında sadece kağıt kullanılmış.
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    İşte karşınızda dünyanın en gerçekçi kağıt uçağı!
    Her türlü ayrıntıyı düşünen Stewart, yaptığı açıklamaya göre, First Class için hazırladığı tek bir koltuk için yaklaşık 8 saatini harcamış.
    İşte karşınızda dünyanın en gerçekçi kağıt uçağı!
    Ayrıca belirtilene göre gerçek bir 777'nin yapımı bile yaklaşık 50 gün sürüyormuş.
    İşte karşınızda dünyanın en gerçekçi kağıt uçağı!
    Adobe Illustrator ile uçağın çizimini yapan Stewart, el emeği göz nuru uçağını nihayet bitirebilmiş.
    İşte karşınızda dünyanın en gerçekçi kağıt uçağı!
    İşte o muhteşem kağıt u�aktan g�r�nt�ler;
    İşte karşınızda dünyanın en gerçekçi kağıt uçağı!
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