İşte karşınızda dünyanın en gerçekçi kağıt uçağı!

Luca Iaconi Stewart isimli tasarımcı, bu uçak için tam 5 yılını verdi. Air India 777-300ER model yolcu uçağı ile bire bir aynı olan bu kağıt uçağın yapımında sadece kağıt kullanılmış. Her türlü ayrıntıyı düşünen Stewart, yaptığı açıklamaya göre, First Class için hazırladığı tek bir koltuk için yaklaşık 8 saatini harcamış. Ayrıca belirtilene göre gerçek bir 777'nin yapımı bile yaklaşık 50 gün sürüyormuş. Adobe Illustrator ile uçağın çizimini yapan Stewart, el emeği göz nuru uçağını nihayet bitirebilmiş. İşte o muhteşem kağıt u�aktan g�r�nt�ler;