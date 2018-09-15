İthal ediyorduk! Artık dünyaya satıyoruz!

İLK KULLANAN ASELSAN OLDU
MILMAST'ın ilk kullanıcısı İhtar Anti-Drone Sistemi'yle ASELSAN oldu. ASELSAN'a bu yılın şubat ayında teslimat yapıldı. Bu yıl yaklaşık 200 adet mast teslimatı gerçekleştirildi.
Sistem, Türkiye dışında aralarında Kazakistan, Endonezya, Kuveyt ve Güney Kore'nin bulunduğu ülkelerde görev yapmaya başladı.
Yaklaşık 300 mast siparişine sahip olan MILMAST, bir o kadarlık potansiyeli siparişe dönüştürmeyi amaçlıyor.
MILMAST geçen sürede Malezya, Fransa, İngiltere ve Rusya'daki uluslararası fuarlarda tanıtıldı. Yurt dışında ilgi gören sistem için bir Avrupa ülkesinde temsilcilik görüşmeleri yürütülüyor.