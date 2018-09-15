İthal ediyorduk! Artık dünyaya satıyoruz!

FARKLI İHTİYAÇLAR İÇİN YENİ ÇÖZÜMLER YOLDA

Sistem, elektronik kontrol paneli ile kontrol ediliyor. Şirket, 6 ay içinde daha küçük bir kontrol paneli üretmeyi, ürünün kullanışlılığını artırmayı, teknolojik altyapısını geliştirilmeyi hedefliyor.

Şirket, Ocak ayından itibaren de daha hafif yükler için daha ekonomik çözümler sunacak yeni bir seriyi müşterilerinin kullanımına sunmayı planlıyor.