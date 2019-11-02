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  • JETTON devri başladı! Jandarma telsiz ile cep telefonu ve sabit hat iletişimini "JETTON" ile kuruyor

devri başladı! telsiz ile cep telefonu ve sabit hat iletişimini "JETTON" ile kuruyor

Genel Komutanlığı envanterine giren "Jandarma Entegrasyon Telsiz Telefon Sistemi" (), telsiz ile sabit ve cep telefonları arasında görüntülü görüşebilmeye ve veri aktarımı ile mesaj gönderimine olanak sağlıyor.

Giriş Tarihi: 02.11.2019 13:11 Güncelleme Tarihi: 02.11.2019 13:16
JETTON devri başladı! Jandarma telsiz ile cep telefonu ve sabit hat iletişimini JETTON ile kuruyor
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JETTON devri başladı! Jandarma telsiz ile cep telefonu ve sabit hat iletişimini JETTON ile kuruyor
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JETTON devri başladı! Jandarma telsiz ile cep telefonu ve sabit hat iletişimini JETTON ile kuruyor
JETTON devri başladı! Jandarma telsiz ile cep telefonu ve sabit hat iletişimini JETTON ile kuruyor
JETTON devri başladı! Jandarma telsiz ile cep telefonu ve sabit hat iletişimini JETTON ile kuruyor
JETTON devri başladı! Jandarma telsiz ile cep telefonu ve sabit hat iletişimini JETTON ile kuruyor
JETTON devri başladı! Jandarma telsiz ile cep telefonu ve sabit hat iletişimini JETTON ile kuruyor
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