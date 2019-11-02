JETTON devri başladı! Jandarma telsiz ile cep telefonu ve sabit hat iletişimini "JETTON" ile kuruyor
JETTON devri başladı! Jandarma telsiz ile cep telefonu ve sabit hat iletişimini "JETTON" ile kuruyor
Jandarma Genel Komutanlığı envanterine giren "Jandarma Entegrasyon Telsiz Telefon Sistemi" (JETTON), telsiz ile sabit ve cep telefonları arasında görüntülü görüşebilmeye ve veri aktarımı ile mesaj gönderimine olanak sağlıyor.
Giriş Tarihi: 02.11.2019
13:11
Güncelleme Tarihi: 02.11.2019
13:16
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