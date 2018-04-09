Kırmızı iPhone 8 tanıtıldı!

Apple geçtiğimiz Eylül ayında tanıttığı iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modeli için yeni renk seçeneğini duyurdu. Kırmızı renkli iPhone 8 ve iPhone 8 Plus karşınızda. ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yılın eylül ayında serinin 10'uncu yılına özel geliştirdiği iPhone X modeli ile birlikte iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerini de tanıtmıştı. Bu iki modele yeni bir renk seçeneği geldi. Apple'ın AIDS konusunda farkındalık yaratan ve bu hastalığa karşı savaşan (RED) organizasyonuna verdiği destek biliniyor. Şirket Product (RED) şemsiyesi altında, birçok ürünününkırmızı renkli özel versiyonlarını çıkarmıştı. Şimdi bu ürünler arasına iPhone 8 ve iPhone 8 Plus da katıldı. ABD merkezli teknoloji devi Apple, kırmızı renkli iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerini yaptığı resmi duyuru ile görücüye çıkardı. Apple'dan yapılan resmi açıklama ile cihazların ABD fiyatları da belli oldu. Kırmızı renkli modeller 699 dolardan başlayan fiyatlar ile raflardaki yerini alacak. Special Edition (PRODUCT)RED iPhone, yarından itibaren belirli ülke ve bölgelerde online olarak sipariş edilebilecek ve 13 Nisan Cuma gününden itibaren mağazalarda satışa sunulacak. 64 GB ve 256 GB iPhone 8 ve iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED Special Edition modelleri Türkiye'de ise 4 bin199 TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak.