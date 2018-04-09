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Kırmızı 8 tanıtıldı!

geçtiğimiz Eylül ayında tanıttığı 8 ve iPhone 8 Plus modeli için yeni renk seçeneğini duyurdu. Kırmızı renkli iPhone 8 ve iPhone 8 Plus karşınızda.

Giriş Tarihi: 09.04.2018 18:54 Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 18:57
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Kırmızı 8 tanıtıldı!
Kırmızı iPhone 8 tanıtıldı!
ABD merkezli teknoloji devi , geçtiğimiz yılın eylül ayında serinin 10'uncu yılına özel geliştirdiği X modeli ile birlikte iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerini de tanıtmıştı. Bu iki modele yeni bir renk seçeneği geldi.
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Kırmızı 8 tanıtıldı!
Kırmızı iPhone 8 tanıtıldı!

'ın AIDS konusunda farkındalık yaratan ve bu hastalığa karşı savaşan (RED) organizasyonuna verdiği destek biliniyor.

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Kırmızı 8 tanıtıldı!
Kırmızı iPhone 8 tanıtıldı!
Şirket Product (RED) şemsiyesi altında, birçok ürünününkırmızı renkli özel versiyonlarını çıkarmıştı. Şimdi bu ürünler arasına 8 ve iPhone 8 Plus da katıldı.
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Kırmızı 8 tanıtıldı!
Kırmızı iPhone 8 tanıtıldı!
ABD merkezli teknoloji devi , kırmızı renkli 8 ve iPhone 8 Plus modellerini yaptığı resmi duyuru ile görücüye çıkardı.
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Kırmızı 8 tanıtıldı!
Kırmızı iPhone 8 tanıtıldı!
'dan yapılan resmi açıklama ile cihazların ABD fiyatları da belli oldu. Kırmızı renkli modeller 699 dolardan başlayan fiyatlar ile raflardaki yerini alacak.
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Kırmızı 8 tanıtıldı!
Kırmızı iPhone 8 tanıtıldı!
Special Edition (PRODUCT)RED , yarından itibaren belirli ülke ve bölgelerde online olarak sipariş edilebilecek ve 13 Nisan Cuma gününden itibaren mağazalarda satışa sunulacak.
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Kırmızı 8 tanıtıldı!
Kırmızı iPhone 8 tanıtıldı!
64 GB ve 256 GB 8 ve iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED Special Edition modelleri Türkiye'de ise 4 bin199 TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak.
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