Kocaeli’de üniversite öğrencileri insansız ’uzay keşif aracı’ üretti

"YAZILIM VE TASARIMI BİZE AİT"
Eyüboğlu, aracın özelliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:
"Yazılım ve tasarımı bize ait olan aracın tamamı yerli. En belirgin özelliklerinden biri, kendi başına karar vererek bir arazide herhangi bir yerden başka konuma gidebiliyor olması. Örneğin; biz bunu A konumundan başlatıp 'C konumuna git' dediğimizde aracın engellerden kaçınarak kendi rotasını oluşturarak gitmesi, en belirgin özelliklerinden biri. Önünde bulunan 6 eksenli robot kol ile yolda giderken karşılaştığı nesneleri manipüle edebiliyor. İlginç bir objeye rastladığında bunu alıp analiz ediyor."
Polonya'da bu sene düzenlenen European Rover Challenge'a katıldıklarını aktaran Eyüboğlu, 60 takımın başvurduğu yarışmada 11'inci olduklarını kaydetti.