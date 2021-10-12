Kocaeli’de üniversite öğrencileri insansız ’uzay keşif aracı’ üretti

Eyüboğlu, "rover" olarak bilinen keşif araçlarının farklı gezegenlerde bilimsel araştırma yapmak üzere tasarlanan araçlar olduğunu dile getirerek, kendilerinin de bu alanda düzenlenen yarışmalara katılmak için geçen yıl prototip üretim yaptıklarını anlattı.

Yaklaşık 6 ay içerisinde modellemesini yaptıkları aracın yürür sistemi olan insansız bir kara aracı olduğunu aktaran Eyüboğlu, "Üzerinde bulunan robot kolla nesneleri manipüle edebilen, daha sonra toprak örnekleri alıp inceleyebilen ve otonom sürüş yapabilen bir araç." dedi.